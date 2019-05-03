Сухо тільки місцями: синоптик розповіла про погоду на вихідних

Погода в Україні в суботу і неділю буде тепла, але практично у всіх областях очікуються опади та сильний вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода 4 і 5 травня очікується дощова, але тепла. Наталка Діденко попередила, що прохолодніше буде на заході країни, а на півдні і сході температура підніметься до +24 градусів.

"4-5 травня в Україні буде тепло. В денні години температура повітря становитиме +15 +22 градуси, на півдні та сході +18 +24 градуси. А от у західних областях подме свіжим повітрям, +12 +17 градусів, в Карпатах +4 +9 градусів", - повідомила синоптик.

У суботу сухо буде тільки місцями, а в неділю на заході і півночі України очікуються грози.

"В суботу – опади періодично всюди. Хіба що сухі клітинки 4 травня можна буде виділити на Волині, в Рівненській, Житомирській, Київській області, а також у Запоріжжі, районах Дніпра і в Донецькій області. 5 травня дощі, місцями з грозами пройдуть на заході та півночі України. А вдень у Поминальну неділю дощі можливі лише в західних областях. На решті території України буде сонячно", - розповіла Діденко і відзначила важливий нюанс про вітер.

"Важливий нюанс! У неділю очікується поривчастий, до сильного, вітер південного напрямку", - додала вона.

Карта погоди

У Києві в суботу, 4 травня, вночі та вранці очікуються локальні дощі, вдень опади припиняться, а ось 5 травня в столиці буде вітряно і сонячно.

"5 травня – вночі ймовірність дощу, вдень буде сонячно. Увага! Вдень 5 травня в Києві вітер очікується з сильними поривами. Температура повітря на вихідних в столиці +18 +20 градусів. У понеділок в Києві похолоднішає, передбачається дощ", - попередила Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик попередила про раптове похолодання.

А також розповідали про те, що синоптики дали невтішний прогноз до кінця тижня.