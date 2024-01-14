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Сучасні українські фільми, які зображують епоху 90-х

Неділя 14 січня 2024 19:44
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Сучасні українські фільми, які зображують епоху 90-х Українські фільми про 90-ті роки (фото: Кіноріум
Автор: Юлія Любченко

Період 90-х досить часто зустрічається у фільмах та серіалах світового кінематографу, але й українські режисери не поступаються і демонструють цю епоху.

Про те, в яких саме фільмах українські режисери зображують епоху 90-х, розповідає РБК-Україна (проект Styler) зібравши для вас добірку.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Ти мене любиш?

Стрічка Антоніни Ноябрьової знята про юну студентку театрального училища, на ім’я Кіра, яка під час розпаду СРСР втрачає свою родину та намагається пристосуватись до дорослого життя в перші роки незалежності.

Ля Палісіада

Фільм Філіпа Сотниченка розповідає про пошуки вбивці полковника міліції в Ужгороді 1990-х років. Слідчому та судовому психіатру необхідно знайти винного до скасовання смертної кари.

Назавжди-Назавжди

Історія розгортається у 1997 році.Головна героїня, на ім’я Тоня переходить у нову школу й досить швидко знаходить друзів, а також дівчина заводить стосунки одразу з двома хлопцями, однак основна проблема полягає в тому, що колись Тоня була дівчиною місцевого кримінального авторитета, який не збирається "віддавати своє". Режисером цієї картини стала Анна Бурячкова.

Носоріг

Ця драма розповідає про життя авторитетного бандита Носорога, починаючи з бідного дитинства наприкінці Радянського Союзу й завершуючи смертю у 2000-х. Режисером виступив Олег Сенцов.

Я і Фелікс

Історія про підлітка Тимофія, який проводить багато часу з чоловіком своєї бабусі - колишнім контррозвідником і ветераном Афганістану Феліксом. Складний сюжет про дорослішання, в основу якої ліг роман чоловіка режисерки Ірини Цілик Артема Чеха.

Джордан 96

Короткометражна стрічка Катерини Лесик, яка показує зустріч двох друзів у 1990-х. Перший - це син кримінального авторитета, що виїхав жити за кордон, а другий - вуличний хлопець з бідної родини, ця різниця світів між друзями, різко переростає у серйозний конфлікт


Раніше ми розповідали про відверті серіали для пар, від яких неможливо відірватися.

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