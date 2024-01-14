Сучасні українські фільми, які зображують епоху 90-х

Період 90-х досить часто зустрічається у фільмах та серіалах світового кінематографу, але й українські режисери не поступаються і демонструють цю епоху.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Про те, в яких саме фільмах українські режисери зображують епоху 90-х, розповідає РБК-Україна (проект Styler) зібравши для вас добірку.

Ти мене любиш?

Стрічка Антоніни Ноябрьової знята про юну студентку театрального училища, на ім’я Кіра, яка під час розпаду СРСР втрачає свою родину та намагається пристосуватись до дорослого життя в перші роки незалежності.

Ля Палісіада

Фільм Філіпа Сотниченка розповідає про пошуки вбивці полковника міліції в Ужгороді 1990-х років. Слідчому та судовому психіатру необхідно знайти винного до скасовання смертної кари.

Назавжди-Назавжди

Історія розгортається у 1997 році.Головна героїня, на ім’я Тоня переходить у нову школу й досить швидко знаходить друзів, а також дівчина заводить стосунки одразу з двома хлопцями, однак основна проблема полягає в тому, що колись Тоня була дівчиною місцевого кримінального авторитета, який не збирається "віддавати своє". Режисером цієї картини стала Анна Бурячкова.

Носоріг

Ця драма розповідає про життя авторитетного бандита Носорога, починаючи з бідного дитинства наприкінці Радянського Союзу й завершуючи смертю у 2000-х. Режисером виступив Олег Сенцов.

Я і Фелікс

Історія про підлітка Тимофія, який проводить багато часу з чоловіком своєї бабусі - колишнім контррозвідником і ветераном Афганістану Феліксом. Складний сюжет про дорослішання, в основу якої ліг роман чоловіка режисерки Ірини Цілик Артема Чеха.

Джордан 96

Короткометражна стрічка Катерини Лесик, яка показує зустріч двох друзів у 1990-х. Перший - це син кримінального авторитета, що виїхав жити за кордон, а другий - вуличний хлопець з бідної родини, ця різниця світів між друзями, різко переростає у серйозний конфлікт



