8 впечатляющих фильмов 2023-го, которые еще не поздно посмотреть

2023 год, несомненно, оказался выдающимся для мира кино, запомнившись нам чрезвычайным количеством невероятных фильмов, впавших в душу зрителям. Этот год смог напомнить нам, как разнообразным и интересным может быть современный кинематограф.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас самые популярные и лучшие работы в прошлом году, которые получили признание критиков и зрителей и непременно поразят вас.

Но следует обратить внимание и на творчество менее известных режиссеров. "Зона интересов" от Джонатана Глейзера, "Барва пурпурная" Блитца Базавуле, "Опавшие листья" известного в Финляндии Аки Каурисмяки, французская "Анатомия падения" Жустин Трие и фантастический дебют Селин Сон "Прошлые жизни" не уступают своей оригинальности и мастерству работами великих мастеров.

Режиссеры, уже завоевавшие свое место в глазах кинокритиков и сердцах киноманов, подарили нам захватывающие дух шедевры: "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, "Убийцы цветочной полнолуния" Мартина Скорсезе, "Астероид-Сити" Веса Андерсона, "Барби" Греты Гервиг, "Убийца" Дэвида Финчера, "Как ты живешь?" Хаяо Миядзаки и т.д.

Барби

Режиссер Грета Гервиг известна своим оригинальным и творческим подходом к созданию кино. В этот раз она представила феминистическую ленту, которая в первую очередь в сатирической форме критикует отношение к женщинам под маской банальной истории в розовых тонах о популярной детской кукле.

В этой музыкальной комедии Марго Робби сыграла роль стереотипной Барби, переживающей экзистенциальный кризис и отправляющегося в путешествие на поиски себя. Кроме замечательной режиссерской работы, зрителя поразит искусная игра всеми любимых актеров: Марго Робби, Райана Гослинга и Америки Ферреры.

У тех, кто в детстве играл с куклами Барби, фильм вызовет приятную ностальгию и теплые детские воспоминания. Вдобавок, благодаря оживленным и энергичным саундтрекам и ярким и насыщенным цветам костюмов и декораций в розовых тонах, фильм однозначно позволит каждому из нас окунуться в детство и не даст скучать следующие два часа.

Оппенгеймер

Следующее кино, как и "Барби", наверняка известно каждому, кто пользовался интернетом в июле 2023 года, в частности благодаря феномену "Барбингеймеру". Поскольку оба фильма вышли на экраны в один день, настоящие киноманы не упустили возможности последовательно за один визит кинотеатра пересмотреть яркую историю хорошо известной нам с детства куклы и гораздо более серьезную и мрачную драматическую биографию физика Роберта Оппенгеймера от любимого критиками и зрителями.

Хотя фильм и художественный, он базируется на реальной биографии "отца ядерного оружия" и понравится интересующимся историей второй мировой войны. Обладатель многих наград и премий Кристофер Нолан как всегда поразил мир своей режиссерской работой, но кроме этого фильм также отличился отличной операторской работой без использования компьютерной графики и актерской игрой Киллиана Мерфи, Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберта Дауни-младшего и других.

Человек-паук: Сквозь Вселенную

Долгожданное продолжение мультфильма "Человек-паук: Вокруг вселенной" 2019 года по мотивам комиксов Marvel обо всем с детства известного супергероя Человека-паука. Сама история сильно отличается от привычных нам экранизаций комиксов. Ведь, как минимум, на этот раз наш главный герой вовсе не Питер Паркер, а его аналог из параллельной Вселенной – Майлз Моралез.

В 2023 году студия действительно порадовала фанатов оригинальностью сюжета и разнообразием персонажей, а также профессиональной и неповторимой гиперстилизованной анимацией, которая одновременно сочетает в себе как 2D, так и 3D-элементы.

"Сквозь Вселенную" несомненно завоевал себе звание одного из самых визуально впечатляющих фильмов в этом году, благодаря вплетению в историю десятков вариантов персонажей Человека-паука, каждый из которых выразительно стилизован в соответствии с художественным стилем своей собственной вселенной. Многие фанаты считают именно этот мультфильм лучшей киноинтерпретацией комиксов за все время.

Вонка

Мир Вилли Вонки - это, пожалуй, одна из самых известных и любимых детских историй о шоколаде. Большинство из нас хорошо помнит Джонни Депа в роли Вилли Вонки в "Чарли и шоколадной фабрике" 2005 года, а кто-то даже вспомнит Джина Уайлдера из "Вилли Вонки и шоколадной фабрики" 1971 года.

На этот раз роль известного шоколатье исполняет молодой талантливый Тимоти Шаламе. Сюжет нового фильма существенно отличается от предыдущих версий, а персонаж Вонки представлен нам совершенно новом свете. В этом веселом и динамичном мюзикле разворачивается предыстория молодого героя и его путь к успеху. Это фильм, снятый с использованием насыщенных цветов, полон юмора и невероятно креативных идей. Эта вдохновенная история о совершенно разных персонажах, объединяющихся ради общей цели, поднимет настроение как детям, так и взрослым.

Оставленые

Комедийная драма, насыщенная великолепной рождественской атмосферой и поддерживающая идеальный баланс между сентиментальностью и цинизмом.

Действие фильма разворачивается в 1970 году, раскрывая историю трех одиночек из школы-интерната в Новой Англии, невольно сближающихся во время каникул. Среди них - сварливый учитель истории, мрачный ученик-подросток, которого покинула семья, и школьная работница, страдающая утратой близкого члена семьи.

Впечатляющая актерская игра Пола Джаматти и удачно написанный оригинальный сценарий делают этот фильм идеальным выбором для просмотра в этот праздничный сезон и дают ему все шансы стать настоящей рождественской классикой этого поколения. Финальные моменты поражают сильнее всего, закрепляя за фильмом титул одного из лучших в 2023 году.

Убийцы цветочной Луны

Основанные на одноименном американском бестселлере Дэвида Гранна, события фильма "Убийцы цветочной Луны" разворачиваются в Оклахоме 1920-х годов.

В центре сюжета – загадочная серия жестоких убийств членов богатого нефтью племени Оседжи. В то же время мы наблюдаем историю любви ветерана Первой мировой войны и молодой представительницы племени. В этой картине классическая криминальная драма, присущая Скорсезе, мастерски сочетается с эмоциональным романом, чтобы создать что-то смелое и глубоко трагическое. Сильная и эмоциональная актерская игра Леонардо Ди Каприо и непревзойденной в этом фильме Лили Гладстон непрерывно держат зрителя в напряжении.

Несмотря на размеренный темп рассказа и огромный хронометраж фильма в 3.5 часа, здесь нет ни одной минуты, каждый кадр имеет собственную ценность. Непременно стоит посмотреть этот фильм, чтобы почувствовать серьезную напряженную атмосферу истории о скупости, жестокости, предательстве и о сложных отношениях белых американцев с коренным населением.

Как ты живешь?

Мультфильмы студии Ghibli уже давно покорили не только отечественную, но и западную публику своей теплой и сказочной атмосферой. Работы легендарного режиссера и аниматора Хаяо Миядзаки заслуживают внимания как взрослых, так и детей, даже если они не являются фанатами японской анимации.

На этот раз студия порадовала нас удивительной историей мальчика Махито, который после смерти матери переезжает с отцом в новый город, откуда мальчик попадает в фантастический мир с говорящей серой цаплей. И хотя события мультфильма происходят во время Тихоокеанской войны, история сохранила характерную Миядзаки обаяние и фантастичность благодаря теплым цветам, трогательным саундтрекам, многогранным персонажам и сюжетам, чем-то напоминающим всеми любимую "Алису в стране чудес".

Замечательные детализированные изображения, которые мы видим на экране, действительно являются отдельными кадрами, нарисованными от руки, ведь даже с появлением CGI в 1950-х годах Миядзаки категорически не любит использовать компьютерную графику, почти не интегрируя ее в свои фильмы.

Анатомия падения

Критики уже прогнозируют этому французскому драматическому триллеру от режиссера Жюстин Трие не одну номинацию на Оскар.

Фильм рассказывает увлекательную и загадочную историю писательницы Сандры, ее мужа Сэмюэля и одиннадцатилетнего сына Даниэля, живших уединенной жизнью в отдаленном городке во французских Альпах. Когда Самуэль находят мертвым в снегу у подножия их шале, Сандра становится главной подозреваемой в его убийстве. Далее начинается не просто расследование обстоятельств смерти Сэмюэля, но и глубокий психологический анализ конфликтных отношений супруги и мужа.

В фильме использован прием ненадежного наратора, который дает нам информацию о мужчине только через Сандру, их сына и прокурора. Границы между тем, что реально, а что сфабриковано или предположено, становятся размытыми. Впоследствии становится очевидно, что фильм не просто криминальный триллер, а еще и эмоциональная семейная драма, точно не оставит вас равнодушными после просмотра.