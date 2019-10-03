Субсидії по-новому: п'ять порад, як не втратити пільги

Субсидії з 1 жовтня почали налічувати по-новому, і багато українців можуть втратити пільги через нові вимоги. Зокрема, у субсидії буде відмовлено власникам великий житлоплощі, автомобілів і навіть мотоциклів – це буде поширюватися на придбання, яким не менше 5 років. Також у пільгах буде відмовлено тим, хто зробив хоча б одну покупку на суму більше 50 тисяч гривень. Не отримають пільги і ті, хто не подав повторної заяви на виплати.

Субсидії в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Субсидії тепер будуть видавати грошима і це буде здійснюватися органами соціального захисту населення. Тим, хто отримує пенсію – будуть нараховувати субсидію на той же рахунок. Для тих, хто ще не вийшов на пенсію – буде відкрито рахунок в Ощадбанку. Банк можна змінити на інший, але для цього потрібно звернутися в органи соцзахисту з особистою заявою.

Як пише видання UBR.ua нові вимоги по субсидіях можна і обійти.

Наприклад, велику квартиру або нерухомість можна розписати на кількох власників, щоб одержувач субсидії володів меншою кількістю квадратних метрів.

З квартири можна виписати родичів і оформити субсидію на одну людину. Цією порадою багато хто вже користується.

Подружні пари можуть офіційно розлучитися, щоб скоротити склад сім'ї. Відповідно, коло осіб, чиї доходи враховуються при розрахунку субсидій, скорочується.

Великі покупки можна оформляти на своїх близьких і користуватися автомобілем, наприклад, за довіреністю.

Все що потрібно субсидіанту – це довести державі, що у нього, у його родини, немає ніяких надмірностей, а поточних доходів недостатньо на оплату комунальних засобів.

"Субсидії будуть нараховувати лише тим українцям, які витрачають на оплату комунальних послуг більше 15% загального сімейного доходу і не дозволяють собі дорогих покупок. Якщо державні органи при перевірці виявлять велику покупку, зроблену вами, і надалі ви не зможете довести, що не маєте великих доходів. Тоді з ймовірністю 99% ви втратите право на отримання допомоги", - пояснила юрист Марія Рудометкина.