Субсидии по-новому: пять советов, как не потерять льготы

Субсидии с 1 октября начали насчитывать по-новому, и многие украинцы могут потерять льготы из-за новых требований. В частности, в субсидиях будет отказано владельцам большой жилплощади, автомобилей и даже мотоциклов – это будет распространяться на приобретения, которым не меньше 5 лет. Также в льготах будет отказано тем, кто совершил хотя бы одну покупку на сумму выше 50 тысяч гривен. Не получат льготы и те, кто не подал повторного заявления на выплаты.

Субсидии в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Субсидии теперь будут выдавать деньгами и это будет осуществляться органами социальной защиты населения. Тем, кто получает пенсию – будут начислять субсидию на тот же счет. Для тех, кто еще не вышел на пенсию – будет открыт счет в Ощадбанке. Банк можно будет сменить на другой, но для этого нужно обратиться в органы соцзащиты с личным заявлением.

Как пишет издание UBR.ua, новые требования по субсидиям можно и обойти.

К примеру, большую квартиру или недвижимость можно расписать на нескольких собственников, чтобы получатель субсидии владел меньшим количеством квадратных метров.

Из квартиры можно выписать родственников и оформить субсидию на одного человека. Этим советом многие уже пользуются.

Супружеские пары могут официально развестись, чтобы сократить состав семьи. Соответственно, круг лиц, чьи доходы учитываются при расчете субсидий, сокращается.

Крупные покупки можно оформлять на своих близких и пользоваться автомобилем, к примеру, по доверенности.

Все что нужно субсидианту – это доказать государству, что у него, у его семьи, нет никаких излишеств, а текущих доходов недостаточно на оплату коммунальных средств.

"Субсидии будут начислять только тем украинцам, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% общего семейного дохода и не позволяют себе дорогих покупок. Если государственные органы при проверке обнаружат крупную покупку, совершенную вами, и в последствии вы не сможете доказать, что не имеете больших доходов. Тогда с вероятностью 99% вы потеряете право на получение помощи", - объяснила юрист Мария Рудометкина.