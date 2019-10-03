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Субсидии по-новому: пять советов, как не потерять льготы

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Субсидии в Украине с октября начнут начислять по новым правилам

Субсидии с 1 октября начали насчитывать по-новому, и многие украинцы могут потерять льготы из-за новых требований. В частности, в субсидиях будет отказано владельцам большой жилплощади, автомобилей и даже мотоциклов – это будет распространяться на приобретения, которым не меньше 5 лет. Также в льготах будет отказано тем, кто совершил хотя бы одну покупку на сумму выше 50 тысяч гривен. Не получат льготы и те, кто не подал повторного заявления на выплаты.

Субсидии в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Субсидии теперь будут выдавать деньгами и это будет осуществляться органами социальной защиты населения. Тем, кто получает пенсию – будут начислять субсидию на тот же счет. Для тех, кто еще не вышел на пенсию – будет открыт счет в Ощадбанке. Банк можно будет сменить на другой, но для этого нужно обратиться в органы соцзащиты с личным заявлением.

Как пишет издание UBR.ua, новые требования по субсидиям можно и обойти.

  • К примеру, большую квартиру или недвижимость можно расписать на нескольких собственников, чтобы получатель субсидии владел меньшим количеством квадратных метров.
  • Из квартиры можно выписать родственников и оформить субсидию на одного человека. Этим советом многие уже пользуются.
  • Супружеские пары могут официально развестись, чтобы сократить состав семьи. Соответственно, круг лиц, чьи доходы учитываются при расчете субсидий, сокращается.
  • Крупные покупки можно оформлять на своих близких и пользоваться автомобилем, к примеру, по доверенности.
  • Все что нужно субсидианту – это доказать государству, что у него, у его семьи, нет никаких излишеств, а текущих доходов недостаточно на оплату коммунальных средств.

"Субсидии будут начислять только тем украинцам, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% общего семейного дохода и не позволяют себе дорогих покупок. Если государственные органы при проверке обнаружат крупную покупку, совершенную вами, и в последствии вы не сможете доказать, что не имеете больших доходов. Тогда с вероятностью 99% вы потеряете право на получение помощи", - объяснила юрист Мария Рудометкина.

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