Стюардеса розповіла, як екіпаж літака обманює пасажирів: найпоширеніші фрази

Стюардеси мають забезпечувати безпеку та комфорт пасажирів. Однак, періодично вони змушені брехати, причому спонукають їх до цього різні причини – від економії сил до бажання уникнути паніки.

Так, стюардеса Ден Ейр розповіла, що попри те, що вона завжди пропонує пасажирам допомогу, але не все, що каже екіпаж, є правдою.

Кажуть не правду вони на благо, щоб мандрівники зберігали спокій і відчували себе впевнено.

Найпопулярніші не правдиві фрази

"Не варто хвилюватися, наш літак у повній безпеці!"

Стюардеса сказала, що вони не обов'язково брешуть, але екіпаж не може бути повністю впевнений, що літак не матиме технічних проблем.

За словами стюардеси, одного разу вона пожартувала з пасажирів: "Просто не звертайте уваги на клейку стрічку на крилі, зламані верхні шафки, несправний унітаз, раковину в носовій кухні, яка постійно тече".

"Це абсолютно нормально"

Ден каже, що таку фразу вони мають сказати пасажирам. В літаку може виникнути дивний звук чи турбулентність, однак, як би не були налякані бортпровідники, вони повинні зберігати спокій.

"У нас нічого з цього не лишилося"

Часто у стюардес може бути все, що просить пасажир. Однак, дістатися до того предмету може бути незручно або неможливо. Тому у такому разі пасажиру можуть сказати, що те, що він просить, може бути на іншому візку або на зворотному шляху в камбузі.

"Мені шкода!"

Ден розповіла, що екіпаж зазвичай вибачається, щоб пасажирові стало краще. Зокрема, краще вибачитися перед пасажиром за погану погоду, що затримала рейс, аніж вступати в суперечку.

"Так, вибачте за погану погоду, яка затримала ваш рейс. Мені шкода французьких авіадиспетчерів, які вкотре вирішили оголосити страйк", - навела приклад стюардеса.