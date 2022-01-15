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В який день тижня краще купувати авіаквитки, щоб вони коштували дешевше

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Субота 15 січня 2022 21:06
В який день тижня краще купувати авіаквитки, щоб вони коштували дешевше Коли найкраще бронювати авіаквитки (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Згідно з даними глобальної туристичної компанії Airlines Reporting Corporation (ARC), найкращим днем тижня для бронювання як внутрішніх, так і міжнародних рейсів у 2022 році є неділя.

Про це повідомляє Express.

За словами експертів, протягом всієї пандемії COVID-19 постійно змінювані обмеження на поїздки приводили до того, що попит на авіаквитки різко падав.

Тому ціни спочатку виросли, а потім впали. Однак, влітку 2021 року міжнародний туризм почав оживати в результаті масової вакцинації та ціни на квитки почали нормалізуватися. До того ж на початку січня 2022 року, ціни все ще залишаються в середньому на 15% нижче, ніж у 2019 році.

Коли найдешевше забронювати квиток на літак

Так, вартість квитків залежить як від того, наскільки завчасно ви бронюєте квитки, так і від дня тижня, в який ви здійснюєте купівлю.

Також потрібно бронювати квитки заздалегідь, аби отримати нижчі ціни.

Вчені провели дослідження, яке показало, що найкращим днем тижня для бронювання як внутрішніх, так і міжнародних рейсів є неділя. Зокрема, купуючи квитки в цей день тижня, можна заощадити до 15% на міжнародних рейсах.

Окрім того, ідеальним днем для початку поїздки – п'ятниця, тоді туристи можуть заощадити приблизно 10%. Однак, мандрівникам слід уникати поїздок у вівторок і середу, адже витрати можуть бути вищі.

Який місяць найдешевший для подорожі

За словами експертів, для міжнародних рейсів найвигіднішим місяцем є вересень. Все тому, що можна заощадити майже 40% в порівнянні з рейсами в грудні.

Раніше ми повідомляли, що експерти розповіли, чи безпечно тримати дитину на руках під час польоту.

Також ми писали, що експерти розповіли про важливу деталь при бронюванні авіаквитка взимку.

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