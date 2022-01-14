Експерти розповіли, чи безпечно тримати дитину на руках під час польоту

Батьки, які подорожують літаком разом зі своїми дітьми, завжди турбуються, щоб малюків було чим розважити. Однак, не усі знають, як правильно розмістити дитину на борту літака.

Чи можна тримати дітей на руках у літаку

Так, часто під час польоту батьки тримають своїх дітей на колінах. Однак, це безпечно лише для дітей віком до 2 років.

До того ж коли у літаку горить табло про те, що потрібно пристебнутися, це необхідно зробити не лише дорослим, а й дітям. Для цього використовують спеціальні паски безпеки, автокрісла чи їх альтернативу.

Також дітям віком від 2 років рекомендовано подорожувати на власних окремих місцях та цього вимагають і більшість авіакомпаній. Зокрема, старші діти більші й можуть травмуватися, перебуваючи на колінах у батьків протягом польоту.

Як правильно розмістити дітей

Зазначається, що різні авіакомпанії пропонують різні варіанти для перевезення дітей. Тому перед подорожжю варто узгодити, як саме ви зможете убезпечити свого малюка під час польоту.

Окрім того, більшість компаній пропонують своїм пасажирами спеціальні паски безпеки, які дозволяють пристебнути дитину на колінах у батьків. Такі паски проходять навколо живота дитини та кріпляться до паска дорослого.

До того ж деякі компанії за попередньо домовленістю можуть забезпечити туристів люльками або дитячими кріслами для малюків. Також перевізники дозволяють брати на борт власне автокрісло, якщо воно має ширину не більше ніж 45 сантиметрів.