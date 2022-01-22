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Стюардеса назвала прилад, який обов'язково бере у подорож: допомагає економити

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Субота 22 січня 2022 21:39
Стюардеса назвала прилад, який обов'язково бере у подорож: допомагає економити Що стюардеса завжди бере із собою у подорож (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Стюардеса поділилась власним лайфхаком для подорожей, який вона використовує вже досить довго. Зокрема, він дозволяє їх економити у поїздках та допомагає берегти здоров'я.

Про це пише The Sun.

За словами стюардеси Мішель, вона завжди у подорож бере з собою невеличкий дорожній електрочайник. Він складається та не займає багато місця, але дає багато користі.

Зазначається, що він дозволяє їй не витрачати багато грошей на гарячі напої. Все тому, що Мішель купує чай та каву окремо і готує їх самостійно, адже це виходить значно дешевше.

Також, наявність чайника дозволяє їй готувати і їжу.

До того ж вона не користується чайником у готелі. Як відомом, саме такий прилад є одним з найбрудніших речей у готельному номері. Через постійну вологу він є розплідником мікробів та бактерій, а крім того його ще й досить рідко миють

Тому дорожній чайник є чудовою альтернативою, використовуючи яку можна не турбуватися про своє здоров'я.

Раніше ми повідомляли, кому в готелі потрібно залишати чайові та яку суму.

Також ми писали, як отримати сніданок із собою при ранньому виселенні з готелю.

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