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Кому в готелі потрібно залишати чайові та яку суму: це корисно знати

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Середа 12 січня 2022 15:58
Кому в готелі потрібно залишати чайові та яку суму: це корисно знати Скільки залишати чайових у готелі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Під час перебування в готелі заведено давати чайові. Розмір грошової винагороди стартує від 1 долара.

Про це HuffPost розповіла фахівець з етикету Джульєтта Мітчелл.

Вона розповіла, що чайові обслуговуючому персоналу готелів залишають менше третини гостей.

Зазначається, що робота прибиральниць вважається травмонебезпечною. Вони також стикаються з додатковим ризиком сексуальних домагань і нападів, оскільки обов'язки змушують їх перебувати на самоті в кімнатах незнайомців.

Попри такі умови роботи, покоївки залишаються одними з найменш оплачуваних представників готельної сфери.

За словами експертів, давати чайові потрібно щодня, щоб гроші отримали всі особи, які обслуговували ваш номер.

Скільки грошей залишити на чайові

Так, стандартна плата за прибирання становить від 1 до 5 доларів на день. Проте експерти, посилаючись на пандемію, пропонують платити більше, якщо у вас є така можливість.

"Вітається від 5 до 10 доларів на день, залежно від готелю, в якому ви зупинилися. Чим продуманішим є готель, тим більше вам захочеться заплатити", – розповіла експертка Дайан Готтсман.

До того ж розмір чайових залежить від таких факторів, як географічне розташування, тривалість перебування, кількість гостей у номері та додаткові запити.

Гроші для покоївки можна залишити на ліжку поруч із подушкою або ж у спеціальному конверті з позначкою.

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