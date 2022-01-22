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Стюардесса назвала прибор, который обязательно берет в путешествие: помогает экономить

Новина українською →
Суббота 22 января 2022 21:39
Стюардесса назвала прибор, который обязательно берет в путешествие: помогает экономить Что стюардесса всегда берет с собой в путешествие (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Стюардесса поделилась собственным лайфхаком для путешествий, который она использует уже достаточно долго. В частности, он позволяет их экономить в поездках и помогает беречь здоровье.

Об этом пишет The Sun.

По словам стюардессы Мишель, она всегда в путешествие берет с собой небольшой дорожный электрочайник. Он складывается и не занимает много места, но дает много пользы.

Отмечается, что он позволяет ей не тратить много денег на горячие напитки. Все потому, что Мишель покупает чай и кофе отдельно и готовит их самостоятельно, ведь это получается значительно дешевле.

Также, наличие чайника позволяет ей готовить и еду.

К тому же она не пользуется чайником в отеле. Как известно, именно такой прибор является одним из самых грязных вещей в гостиничном номере. Из-за постоянной влаги он является питомником микробов и бактерий, а кроме того его еще и довольно редко моют

Поэтому дорожный чайник является отличной альтернативой, используя которую можно не беспокоиться о своем здоровье.

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