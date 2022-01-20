Як отримати сніданок із собою при ранньому виселенні з готелю: про це мало хто знає

Часто люди планують виїхати з готелю раніше, ніж почнеться сніданок. Однак, не варто його пропускати, а просто попросити запакувати їжу з собою.

Так, нерідко мандрівники мають сніданок, що включений у вартість проживання в готелі. Однак, бувають випадки, коли потрібно раніше виїхати поспішаючи на літак чи автобус. Тому варто попросити про послугу "сніданок на виніс". До того ж це абсолютно безплатно.

Також важливо знати, що ніхто не запакує вам сніданок, якщо ви попросите про це вранці перед виїздом. Це варто зробити напередодні, бажано вдень.

Тоді кухарі точно зможуть приготувати й запакувати для вас їжу в дорогу.

Зокрема, ви можете сподіватися на сендвічі та фрукт. Однак, інколи ще можуть покласти щось солодке: батончик, кекс або вафлі. Також зазвичай до сніданку додають пляшечку води або сік.

Окрім того, якщо ви попросите про сніданок пізно ввечері або вранці перед виїздом – персонал нічого не зможе зробити, адже кухня буде зачинена.

Також про сніданок потрібно просити ввічливо, а не вимагати його. Все тому, що персонал має право вам відмовити.