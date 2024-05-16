Стюардесса рассказала, почему категорически нельзя спать во время взлета и посадки самолета

Обычно люди пытаются спать в самолете, чтобы отдохнуть и "убить" время. Однако, как оказалось, спать во время взлета и посадки вредно для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Почему нельзя спать

Стюардесса Аля Педроза рассказала, что взлеты являются одной из важнейших фаз полета.

В частности, во время взлета было бы целесообразным быть наготове на случай чрезвычайной ситуации, если вам нужно эвакуироваться.

Она рассказала, что может возникнуть ситуация, когда давление воздуха в вашем среднем ухе и давление воздуха в окружающей среде выходят из равновесия, создавая стресс в вашей барабанной перепонке.

Одним из факторов риска для ушей в самолете есть сон во время взлета и посадки. Все то, что вы не предпринимаете активных действий для выравнивания давления в ушах, например зевок.

Есть силиконовые вкладыши для ушей, которые имеют крошечный керамический фильтр, разработанный для того, чтобы медленнее выравнивать слух. Если вы поставите их перед взлетом и посадкой, у вас меньше шансов страдать от боли в ушах.

Еще одна причина, чтобы избегать сна во время взлета и посадки, состоит в том, чтобы быть в курсе происходящего, если возникнет чрезвычайная ситуация, и пассажирам и членам экипажа придется эвакуировать самолет.

Важно, если вы знаете, что вам предстоит долгий изнурительный перелет, стоит выспаться заранее.

Что нельзя делать в самолете

Не ходите босиком

Самолеты не дезинфицируются после каждого полета. А они каждый день перевозят миллионы людей из разных интересных уголков мира, а вместе с ними микробы.

Также следует избегать использования наушников (запечатанная упаковка не свидетельствует о дезинфекцие) или просто прикасаться к любым вещам, которые вам не нужны. Если частные больницы с большим трудом справляются с бактериями, то авиакомпаниям это сделать еще сложнее.

Не пейте слишком много

Речь идет об алкогольных напитках, которых следует избегать перед полетом.

Алкоголь обезвоживает организм. Кроме того, он оказывает мочегонный эффект и подавляет иммунную систему.

К тому же в воздухе люди быстрее пьянеют.

Пить газировку

Перепады давления при полете приводят к повышению газообразования в кишечнике. Потому пить газированные напитки, а также шампанское, не стоит, иначе может случиться неудобная ситуация.

Сидеть неподвижно весь полет

При частых перелетах люди подвержены более высокому риску тромбоза глубоких вен. Именно поэтому людям с подобными проблемами рекомендуется надевать компрессионные чулки.

Также раз в час нужно вставать со своего места и чуть-чуть ходить. Или, если вам неудобно пробираться мимо попутчиков, можно хотя бы менять позу в кресле и сгибать ноги в коленях.