"Не делайте этого": стюардесса рассказала о самом отвратительном поступке пассажиров в самолете

Часто пассажиры самолета делают удивительные вещи, которые им кажутся совершенно нормальными. Аргентинская бортпроводница Барбара Бачильери рассказала, какую отвратительную вещь ей приходилось видеть на борту самолета.

Видео она опубликовала на своей странице в TikTok.

Что она рассказала

Так, бортпроводница видела, как пассажиры меняют детям подгузники на столиках для еды. Однако, как она отметила, менять памперс в салоне не только неприятно для других людей на борту, но и негигиенично.

Барбара объяснила, что люди едят и пьют на столиках, а иногда и кладут на них голову, чтобы поспать.

"Пожалуйста, не делайте этого", - призвала она.

По словам стюардессы, если во время полета ребенку приходится менять подгузники, нужно воспользоваться ванной комнатой, где есть специальный откидной пеленальный столик.

"Нельзя смывать подгузник в унитаз. Вместо этого просто выбросьте его в мусорный бак. Никогда не давайте грязный подгузник бортпроводнику, потому что это отвратительно", - сказала стюардесса.

Что нельзя делать на борту самолета

Нельзя курить

Прежде всего это опасно, ведь это может стать причиной возгорания. К тому же запах дыма может нанести дискомфорт другим пассажирам.

Использование телефона в режиме громкой связи

Используйте наушники! Никто другой не хочет слышать, что вы воспроизводите на своем смартфоне или обсуждаете по телефону.

Также наушники помогут вам снизить шум и заглушить плач младенцев.

Внезапный откид сидения

Перед тем как откинуть сиденье назад, убедитесь, что вы не будете мешать человеку сзади. Вам понадобится всего несколько секунд, чтобы обернуться назад и предупредить другого пассажира, что вы собираетесь откинуть сиденье.

Во время взлета и посадки нельзя отстегивать ремни безопасности

В этот период наиболее вероятны разные риски положения судна, поэтому пассажиры могут упасть и получить травму.