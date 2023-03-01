Аккуратности грузчиков не ждите: как правильно паковать багаж для самолета

Тем более, что в сети часто появляются видео, как грузчики в аэропорту неаккуратно бросают чемоданы в транспортные автомобили или на землю.

Чемоданы, которые отправляются в багажный отсек при авиаперелетах, может постичь неприятная участь. Пассажиры порой отмечают, что им возвращают багаж в жутком состоянии, с оторванными ручками.

Эксперт объяснил, почему грузчики так ведут себя с багажом и какие способы складывания вещей помогут избежать серьезных проблем. Об этом пишет DIP.

Почему чемодан могут повредить

Бывший сотрудник грузового комплекса сказал, что грубое отношение к чемоданам при погрузке - не редкость в любом аэропорту мира. При высоком пассажиропотоке на территории аэропорта, у грузчиков просто нет времени аккуратно разбирать багаж.

"Особенно это касается больших международных аэропортов. Неважно, о какой стране мира мы говорим. Грузить багаж, когда идет наплыв, нужно быстро, нет времени на рассусоливание с каждой конкретно взятой сумкой. Уцелеет чемодан или нет, во многом зависит от его качества, материала и веса багажа", - пояснил эксперт.

Он добавил, что когда на первом месте стоит ловкость, то говорить об аккуратности не приходится.

Приблизительно такая же схема работы и в почтовых отделениях. Бандероли и посылки обычно тоже стараются грузить очень быстро.

Если вы решили отправить что-то хрупкое и не позаботились о сохранении материала, упаковав его кое-как, то морально приготовьтесь к тому, что ваш адресат получит разбитым хлам в коробке вместо сувенира или чашечки.

Как обезопасить свой чемодан и вещи в нем

По словам специалистам, облегчить работу сотрудников грузового отдела могут пассажиры самостоятельно. Для этого им нужно правильно сложить вещи в чемодане и выбрать сумку из прочного и качественного материала.

"Не нужно забивать чемодан до максимально разрешенной массы, лучше распределить вещи равномерно в разных сумках. Вся грузовая работа ведется людьми, а не машинами поэтому когда случается чемодан весом в 20-30 кг, то аккуратности ждать не стоит. Такой тяжелый предмет нужно в течение нескольких секунд поднять и забросить в грузовую машину", - пояснил экс-работник аэропорта.

Он рекомендует хрупкие вещи класть в центр чемодана, а вокруг укладывать мягкие вещи, которые уберегут от порчи. При выборе чемодана или сумки стоит отдавать предпочтение тем, у которых плотный корпус и есть сменная ручка.

"Кстати, ручка считается самым уязвимым элементом, который чаще всего ломается при транспортировке. Запомните! Чем больше вещей в чемодане, тем больше нагрузка на корпус и ручки, за которые нужно поднимать", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что очень тяжелый груз сотрудники просто швыряют, чтобы побыстрее его транспортировать и избавиться от него. И по такой схеме работают практически все аэропорты мира.

Как упаковать чемодан, чтобы при авиаперелете его не повредили (фото: Getty Images)

Еще несколько советов

Обязательно снимайте старые бирки. Старая бирка может ввести в заблуждение, и чемодан может улететь совсем не в том направлении.

Оставьте записку. Оставьте свой адрес и контактные данные на листке бумаги внутри чемодана. Если ваш багаж потеряется, служба аэропорта вас сможет разыскать. Для этой цели службы аэропорта могут открывать чемоданы, чтобы найти данные о владельце.

Обмотайте пленкой. Пленка на самом деле защищает сразу от нескольких вещей. Она не позволит чемодану развалиться при падении, обеспечит его большую прочность и защитит ваши вещи от воришек - слишком хлопотно будет снимать пленку и заматывать ее обратно. Чехлы тут не сильно помогают - их можно снять, а замочки воры открывают за 5 секунд.

Ценные вещи берите в ручную кладь. Все документы, украшения, ценные вещи, планшеты и другие предметы забирайте с собой в салон самолета.