Студенти розповіли правду про викладачку НПУ ім. Драгоманова: була проукраїнською, а потім з'їхала з глузду

Професор київського вузу потрапила в скандал (фото: facebook.com.yevzhik)

У Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова працює викладач і професор Євгенія Більченко, яка ненавидить Україну. Після її скандальних висловлювань про "громадянську війну" на Донбасі і "неонацистський режим в країні" в мережі спалахнув справжній скандал. Професора з культурології Більченко вимагають звільнити з навчального закладу, а її студентка подала заяву на виключення з вузу.

Колишні студенти Національного університету імені Драгоманова розповіли Styler цікаві факти про професора культурології за час її роботи у вузі. Всі вони навчалися у викладача Євгенії Більченко.

Євгенія Більченко раніше трималася проукраїнських поглядів (фото: facebook.com.yevzhik)

"Під час навчання в НПУ ім. Драгоманова на філософському факультеті з 2010 до 2015 року викладач культурологічних дисциплін Більченко Євгенія Віталіївна запам'яталася мені як людина з проукраїнською позицією. Те, що відбувається зараз, мене і моїх однокурсників шокує, таке враження, що вона з'їхала з глузду. Як може викладач українського вузу дозволяти собі пропагувати антиукраїнські цінності?! Не розумію, чому керівництво навчального закладу її покриває. Хоча є думка, велика частина кафедри культурології завжди дуже любила Росію, туди регулярно їздила і швидше за все їздить і викладала виключно російською", - розповів колишній студент Олександр.

Про проукраїнську позицію Більченко розповідає ще одна колишня студентка вузу.

"Я навчалася на Філософському факультеті НПУ Драгоманова з 2009 по 2014 рік. Більченко Є. В. - це один з найкращих викладачів, які були у мене за час мого навчання. Більченко була виключно проукраїнським викладачем. Брала активну участь в Євромайдані, виступала з віршами, присвяченими цим подіям. Після початку військових дій на Донбасі, брала активну участь у допомозі військовослужбовцям, неодноразово їздила з гуманітарною допомогою для українських воїнів, виступала з віршами перед ветеранами АТО. Що відбувається зараз, я не розумію, світогляд людини кардинально змінився, з чим це пов'язано, не розуміє ніхто. Мене дуже дивує реакція керівництва університету на дані події, справа не в політиці, а в тому, що викладач доносить до своїх студентів абсолютно проросійську позицію, виправдовуючи всі події, що відбуваються на Сході, це неприпустимо, в період коли проливається кров українців", - розповіла студентка, яка побажала залишитися інкогніто.

Не розуміє, як таке могло статися з адекватним раніше викладачем і колишній студент Олексій. За його словами, Більченко навіть в активній фазі АТО не заїкалася про "бандерівців".

"Ще під час навчання я отримував певний тиск з боку викладачів кафедри культурології. Вони вимагали розмовляти виключно російською мовою, незважаючи на те, що державна мова - це українська. І потім я відчував певний булінг за свою ламану російську. По вчителю Більченко, у мене склалося двояке враження. Професор, який брав активну участь у Революції гідності, і пропагував проєвропейські цінності, тепер каже "гібридне божевілля на Україні" побудовано на американських механізмах", - розповів Олексій.

Євгенія Більченко виступала в сенаті Чехії у 2018 році

"Навіть під час навчання, а саме у 2015 році, коли АТО була в активній фазі, ми проходили на лекціях "Дихотомію Схід-Захід" у викладача не було ні слова про кровожерливих бандерівців, обстрілу ВСУ мирного населення Донбасу, і збереження пострадянських цінностей. Дійсно, дуже дивно, що саме після "творчої" поїздки в Росію Більченко "прозріла" і стала вести антиукраїнську риторику. Можливо, вона прозріла від фінансування з-за поребрика, що заступило її розум, або ж від безмежного поглинання псилоцибінових грибів (її хіпі атрибутика це явно підкреслює", - зазначив Олексій.

Зазначимо, що зараз на сторінці в Facebook Більченко почали з'являтися пости підтримки від її студентів, які дивуються, чому ж травлять їх викладача, адже Євгенія ніколи не дозволяла собі на лекціях висловлювань, які не стосуються предмету.

Як ми повідомляли раніше, викладач, який ненавидить Україну, похвалилася досягненням в РФ.