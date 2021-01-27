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Викладач, ненавидячий Україну, похвалилася досягненням в РФ: скандал триває

Київ, Середа 27 січня 2021 14:23
Викладач, ненавидячий Україну, похвалилася досягненням в РФ: скандал триває
У київському вузі вимагають звільнення викладача-сепаратиста (фото: facebook.com/yevzhik)
Автор: Людмила Жукова

У Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова працює викладач і професор Євгенія Більченко, яка ненавидить Україну. За її словами, в країні панує неонацистський режим, а війна на Донбасі - громадянська. Після висловлювань професора в мережі вибухнув скандал, а її студентка попросила відрахування. Але тепер Більченко похвалилася новим досягненням та повідомила, що її взяли в Міжнародний союз поетів.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Привітайте мене, друзі. А це, мої бідні вороги, мені "Кремль вручив в Магадані"... насправді, рідня: все просто. Ще в грудні мене прийняли в Міжнародний Союз Поетів (Санкт-Петербург прийняв), а вчора прислали корку. Я - чужа всьому Символічному, але ця іпостась - для мене реально честь, правда. Дякую, Ленінград. Працюємо", - написала Більченко на сторінці.

Викладач, ненавидячий Україну, похвалилася досягненням в РФ: скандал триваєБільченко похвалилася досягненням (фото: facebook.com/yevzhik)

Нагадаємо, що після висловлювань Більченко про те, що вона вважає закон про українську мову "черговим опухлим лімфовузлом на тілі онкохворої американської колонії", керівництво Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова відреагувало на це.

Більшість керівництва навчального закладу виступають за відсторонення від посади викладача, але університет буде діяти відповідно до чинного законодавства.

Як ми писали раніше, у київському вузі працює педагог, який ненавидить Україну, вона виступає на каналах "ДНР" і росТБ.

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