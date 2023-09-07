Студентам разрешили выезжать за границу, но не всем. Какие документы понадобятся

Студенты высших учебных заведений и курсанты получили право на выезд за границу для обучения. В частности, им разрешено проходить практическую летную подготовку в иностранных учебных заведениях или летных школах.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №934 , которое недавно было опубликовано на сайте правительства.

Кто из студентов сможет выехать за границу

Согласно изменениям в пункте 2-13 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", выехать из Украины могут студенты или курсанты учебных заведений Украины, которым необходима практическая летная подготовка.

Такие учащиеся могут получить практические навыки в иностранных учебных заведениях или специализированных авиационных школах.

Какие понадобятся документы студентам

Для пересечения государственной границы таким студентам или курсантам понадобятся документы для подтверждения цели визита, а также документы из военкомата.

Справка от учебного заведения Украины о направлении студента или курсанта для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе.

Военно-учетные документы с соответствующими отметками районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) ТЦК и СП.

Студенты или курсанты учебного заведения Украины могут находиться беспрерывно за границей столько, сколько необходимо для прохождения практической летной подготовки в иностранных учебных заведениях или авиационных школах.

Кто пересекать границу не может

Стоит отметить, что граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются получателями высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования в Украине не подлежат призыву на военную службу во время всеобщей мобилизации.

Однако данная категория военнообязанных не имеет права выезжать за границу - согласно ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".