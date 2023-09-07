Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы

В Украине снова обсуждается воинский учет женщин с 1 октября текущего года. Пока это касается только тех, кто имеет медицинское и фармацевтическое образование.

Но у граждан до сих пор возникает много острых вопросов насчет этого нововведения. Отвечаем на них в материале РБК-Украина.

С чем связан воинский учет женщин?

Верховная рада почти год назад, в октябре 2022 года, приняла закон о добровольном воинском учете женщин. Но для работниц медицинской сферы в возрасте от 18 до 60 лет он должен быть обязательным.

В законе же четко не определен перечень медицинских профессий, но в целом это касается фармацевтов, медсестер, акушерок, стоматологов и врачей.

Предыдущая редакция закона о воинской обязанности и военной службе предполагала, что учет женщин должен был начаться с 1 октября 2022 года. Список содержал десятки профессий, подлежажих учету. Но после критики в обществе документ отправили на доработку, а к дискуссии присоединился и парламент.

Минобороны после введения Верховной радой принципа добровольности (за исключением медицинских профессий) отсрочило норму об учете на один год - до 1 октября 2023 года. Это предусмотрено приказом МО от 12 сентября 2022 года N1042/38378.

Фото: Женщины могут стать на воинский учет добровольно, если имеют нужную армии профессию (Виталий Носач, РБК-Украина)

И после всех законодательных доработок женщинам, имеющим профессию, родственную военно-учетной специальности (ВУС) из перечня Минобороны, разрешили встать на учет добровольно.

Накануне представитель президента Зеленского в Раде Федор Вениславский напомнил, что женщины-врачи и фармацевты все же должны с 1 октября прийти в ТЦК и выполнить все необходимые процедуры. На них принцип добровольности по закону не распространяется и не предусматривает исключений.

Напомним, в июле 2022 года Генштаб заявлял, что "нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на воинском учете". Тогда даже предлагалось начать учет женщин только через месяц после завершения военного положения.

Как встать на учет женщинам-медикам?

Пока система работает так, что женщины-медики становятся на учет еще во время обучения в высшем учебном заведении. Это регулируется постановлением Кабмина №1847. За два месяца до выпуска вуз передает списки выпускниц в ТЦК и СП.

Через месяц после этого женщины сами должны туда явиться с пакетом документов: паспортом (или ID-картой), идентификационным кодом, документом об образовании, рабочей справкой с указанием специальности, свидетельством о рождении детей (документом об опеке над ними), свидетельством о браке (или разводе), фотографией 3х4, заявлением о взятии на учет.

Будет ли взятие на учет беременных женщин и матерей?

Они, как и все, должны явиться в ТЦК и СП и встать на учет. Но беременные автоматически признаются непригодными к несению службы по состоянию здоровья вне зависимости от срока беременности.

Матери-медики будут признаны непригодными, если воспитывают детей самостоятельно, у них их трое или больше (несовершеннолетних) или ребенок имеет инвалидность, или их муж служит в ВСУ.

Будет ли мобилизация и отправка на фронт?

Заместитель министра обороны Анна Маляр объясняла, что мобилизация женщин пока не планируется. Отправлять женщин-медиков в боевые подразделения без их согласия никто не будет.

Фото: отправлять женщин-медиков на фронт пока никто не планирует (Виталий Носач, РБК-Украина)

Постановка на воинский учет женщин не означает, что их сразу отправят на фронт, добавил в эфире телемарафона "Єдині новини" начальник пресс-службы Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

Это нужно, прежде всего, для уточнения мобилизационного резерва в медицинской сфере. При этом Фитьо отметил, что сейчас медиков хватает.

Какие будут обязанности у женщин на воинском учете?

Как и мужчины, женщины на воинском учете будут иметь несколько важных обязанностей, регулируемых указом Минобороны Украины №35. А именно:

* женщины также будут проходить подготовку к службе

* будут сообщать ТЦК и СП о важных изменениях в жизни: брак, развод, рождение детей, смену места жительства и регистрации, смену работы.

Женщины, которые не обратятся в военкомат через месяц после окончания медицинского вуза, могут получить штраф в размере от 850 до 1700 грн. Также денежные взыскания предусмотрены для руководителей предприятий, где работают военнообязанные женщины не на учете.

Фото: женщины-военные будут иметь похожие обязанности, что и мужчины, когда встанут на учет (Getty Images)

Ограничат ли военнообязанным женщинам выезд за границу?

Женщины получат статус военнообязанных, а значит, выезд за границу будет ограничен, пояснил в комментарии РБК-Украина Федор Вениславский.

У пограничников на этот вопрос иная точка зрения. Как сообщил РБК-Украина представитель ГПСУ Андрей Демченко, на данный момент ограничения на выезд касаются только украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих.

"Других ограничений сейчас на время действия военного положения нет. Если будут такие изменения приняты и они вступят в силу, где будут указаны четкие категории, кого это касается, то пограничники обеспечат соблюдение этих правил", - сказал Демченко.

Он напомнил, что в документе о действии военного положения говорится об ограничениях на выезд именно мужчин.

Расширят ли список женских профессий, подлежащих обязательному воинскому учету?

Как пояснил представитель президента в Раде Федор Вениславский, в настоящее время в Украине не планируется расширять перечень специальностей для женщин для обязательной постановки на воинский учет.