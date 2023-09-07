Студентам дозволили виїжджати за кордон, але не всім. Які документи знадобляться
Студенти вищих навчальних закладів та курсанти отримали право на виїзд за кордон для навчання. Зокрема їм дозволено проходити практичну льотну підготовку в іноземних навчальних закладах або льотних школах.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №934, яка нещодавно була опублікована на сайті уряду.
Хто зі студентів зможе виїхати за кордон
Відповідно до змін у пункті 2-13 "Правил перетину державного кордону громадянами України", виїхати з України можуть студенти або курсанти навчальних закладів України, яким необхідна практична льотна підготовка.
Такі учні можуть здобути практичні навички в іноземних навчальних закладах чи спеціалізованих авіаційних школах.
Які знадобляться документи студентам
Для перетину державного кордону таким студентам чи курсантам знадобляться документи на підтвердження мети візиту, а також документи з військкомату.
- Довідка від навчального закладу України про направлення студента чи курсанта для проходження практичної льотної підготовки в іноземному навчальному закладі чи в авіаційній школі.
- Військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об'єднаного районного), міського (районного у містах, об'єднаного міського) ТЦК та СП.
Студенти або курсанти навчального закладу України можуть перебувати безперервно за кордоном стільки, скільки необхідно для практичної льотної підготовки в іноземних навчальних закладах або авіаційних школах.
Хто перетинати кордон не може
Варто зазначити, що громадяни України віком від 18 до 60 років, які є отримувачами вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формі здобуття освіти в Україні, не підлягають призову на військову службу під час загальної мобілізації.
Однак ця категорія військовозобов'язаних не має права виїжджати за кордон - згідно з ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
До речі, ми писали, що зміниться для військовозобов'язаних у вересні.
А також ми розповідали про те, чи заборонять виїзд за кордон жінкам на військовому обліку.