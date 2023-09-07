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Студентам дозволили виїжджати за кордон, але не всім. Які документи знадобляться

Четвер 07 вересня 2023 19:02
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Студентам дозволили виїжджати за кордон, але не всім. Які документи знадобляться Яким категоріям студентів дозволили виїжджати за кордон (фото: facebook.com/zahidnuy kordon)
Автор: Анна Шиканова

Студенти вищих навчальних закладів та курсанти отримали право на виїзд за кордон для навчання. Зокрема їм дозволено проходити практичну льотну підготовку в іноземних навчальних закладах або льотних школах.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №934, яка нещодавно була опублікована на сайті уряду.

Хто зі студентів зможе виїхати за кордон

Відповідно до змін у пункті 2-13 "Правил перетину державного кордону громадянами України", виїхати з України можуть студенти або курсанти навчальних закладів України, яким необхідна практична льотна підготовка.

Такі учні можуть здобути практичні навички в іноземних навчальних закладах чи спеціалізованих авіаційних школах.

Які знадобляться документи студентам

Для перетину державного кордону таким студентам чи курсантам знадобляться документи на підтвердження мети візиту, а також документи з військкомату.

  • Довідка від навчального закладу України про направлення студента чи курсанта для проходження практичної льотної підготовки в іноземному навчальному закладі чи в авіаційній школі.
  • Військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об'єднаного районного), міського (районного у містах, об'єднаного міського) ТЦК та СП.

Студенти або курсанти навчального закладу України можуть перебувати безперервно за кордоном стільки, скільки необхідно для практичної льотної підготовки в іноземних навчальних закладах або авіаційних школах.

Хто перетинати кордон не може

Варто зазначити, що громадяни України віком від 18 до 60 років, які є отримувачами вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формі здобуття освіти в Україні, не підлягають призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Однак ця категорія військовозобов'язаних не має права виїжджати за кордон - згідно з ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

До речі, ми писали, що зміниться для військовозобов'язаних у вересні.

А також ми розповідали про те, чи заборонять виїзд за кордон жінкам на військовому обліку.

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