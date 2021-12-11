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З триколором і російським "орлом". До України не пустили "фермера" з Узбекистану

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Бориспіль, Субота 11 грудня 2021 12:59
З триколором і російським "орлом". До України не пустили "фермера" з Узбекистану Фото: іноземця з триколором РФ та російським "орлом" не пустили до України (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

У пункті пропуску "Бориспіль" відмовили у в’їзді в Україну громадянину Узбекистану. Він прилетів до країни в одязі з російською символікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

За інформацією прикордонників, вбрання пасажира рейсу з Ташкенту спонукало працівників ДПСУ "звернути на нього особливу увагу".

"На одязі мандрівника були зображення прапора та герба країни-агресора та написи "Russian national team", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що іноземця запросили у службове приміщення для проведення поглибленої перевірки.

"Під час якої він сам зрозумів, що вбрався не зовсім відповідно та вибачився перед усіма українцями. Та це не допомогло іноземцю перетнути український кордон, бо під час прикордонного контролю з’ясувалося, що він не може підтвердити мету своєї поїздки", - розповідають у відомстві.

Пасажир розповів прикордонникам, що нібито планував придбати в Україні трактор для свого сільського господарства.

"Під час опитування він не зміг зрозуміло розповісти ні про свою ферму, ні про те у кого і який трактор хоче купити. При цьому мандрівник не мав з собою грошей не те, що на покупку сільгосптехніки, а й навіть на бронювання готелю, а місткість його багажу значно перевищувала заявлений термін перебування в Україні. "Фермер" вилетів у Ташкент зворотнім рейсом", - додають у ДПСУ.

З триколором і російським &quot;орлом&quot;. До України не пустили &quot;фермера&quot; з Узбекистану

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