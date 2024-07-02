Стройность без усилий. Добавьте это в кофе и избавитесь от боков и жира на животе

Хотите иметь красивую фигуру без особого труда? Добавьте эту пасту в утренний кофе вместо сахара или сливок. Восточная добавка к кофе придаст ему ореховый вкус, замедлит процесс старения, способствует снижению веса и облегчает стул.
Что именно нужно добавить в напиток, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Кунжутная паста или тахини происходит из Азии и Ближнего Востока и готовится из молотых, жареных очищенных или неочищенных семян кунжута. Она наиболее известна как ингредиент хумуса или халвы. Тахини богата здоровыми ненасыщенными жирными кислотами, белком, пищевыми волокнами, а также содержит витамины группы В, магний, кальций, железо и цинк.
Тахини достаточно калорийна - в 100 г содержится примерно 595 ккал. Однако это здоровые калории, поступающие в основном из жирных кислот, таких как омега-3.
Сам кофе добавляет энергии, стимулирует действие, поддерживает пищеварение и помогает очистить организм от шлаков и ненужных продуктов обмена веществ, облегчает стул, предотвращает запоры.
Добавление тахини подчеркивает вкус кофе и усиливает эти свойства, поскольку паста также придает энергии, поддерживает память и концентрацию, а также стимулирует работу сердца и мозга. Она также улучшает пищеварение, ускоряет перистальтику кишечника, обеспечивает ощущение сытости и облегчает стул.
Кофе с кунжутной пастой также содержит антиоксиданты, задерживающие процесс старения. Благодаря этому вы дольше сохраните молодой и здоровый вид.
Кроме того, кофе с тахини:
Эта паста - секрет красоты и стройности гречанок и дальневосточных женщин. Пищевая ценность и содержание большого количества клетчатки и белка делают кофе тахини насыщенным. Благодаря этому вам не хочется перекусывать сладкими закусками. Это облегчает вам похудение и поддерживает результаты похудения, употребляя такой напиток регулярно.
Помните, однако, что употребления кофе из тахини недостаточно, чтобы сбросить лишний вес.
Эта кофейная добавка полезна, но это один из многих элементов, о которых нужно позаботиться, чтобы наслаждаться стройной фигурой. Поэтому важно соблюдать правильное питание и заниматься спортом.
Тахини придает кофе изысканный, ореховый и очень оригинальный вкус. Она способствует пищеварению благодаря содержанию клетчатки и обеспечивает ощущение сытости на длительное время.
Чтобы приготовить такой кофе, достаточно приобрести кунжутную пасту, которая сейчас доступна почти в каждом крупном супермаркете, в магазине здоровой пищи.
Ингредиенты:
Как приготовить кофе из тахини?
Варите кофе традиционно, в кофеварке или эспрессо-машине. Добавьте чайную ложку пасты тахини и тщательно перемешайте.
Если кофе слишком горький, можно добавить немного сахара или другого подсластителя, а также молока.
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