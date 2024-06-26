Дайте себе шанс дожить до 100 лет. Чем питаются люди-долгожители в Коста-Рике

Коста-Рика является одной из "голубых зон" мира, где люди живут дольше и здоровее по сравнению с другими странами.

Чем питаются люди, живущие там, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Что едят костариканцы, чтобы жить дольше и счастливее

Лучший способ описать кухню Коста-Рики - это простая и свежая еда!

Питание в этой зоне во многом зависит от основных продуктов, таких как свежие овощи, фрукты, зерновые и бобовые.

Фасоль является отличным источником белка, клетчатки, сложных углеводов, пребиотиков, витаминов и минералов. Они связаны с снижением риска хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет.

Черная и красная фасоль является самой популярной, обычно подается как часть кашадо (традиционное блюдо из риса, фасоли, овощей и белка) или суп, состоящий из бобов и овощей. Здесь популярны нут и чечевица, которые можно использовать в качестве замены традиционной черной фасоли.

Свежие фрукты и овощи

Фрукты и овощи в Коста-Рике обычно едят свежими, а не из консервной банки или морозилки. Обычно люди покупают фрукты и овощи с местных рынков, называемых вердуллериями.

Некоторые из самых распространенных в рационе - это папайя, манго, бананы, арбузы, ананасы и маракуйя, и их либо едят отдельно, либо делают из них напитки и соки.

В кулинарии Коста-Рики используются различные овощи, включая картофель, морковь, помидоры, авокадо, лук, свеклу, юкку и цуккини.

Овощи либо едят сырыми, в составе обычных салатов, заправленных лаймом, либо готовят в виде пикадилло (в отварном виде).

Чайот – это вид кабачков, происходящий из Центральной и Южной Америки и не очень распространенный в Соединенных Штатах. Он зеленый и хрустящий, а по вкусу похож на джикаму.

Рис и кукуруза

Зерновые, такие как рис и кукуруза, присутствуют в рационе долгожителей, но в основном как дополнение к бобовым и овощам.

Arroz con pollo - это традиционное блюдо Коста-Рики, состоящее из риса, большого количества нарезанных овощей и разных кусочков курицы. Это блюдо очень популярно на таких праздниках, как дни рождения, но его также очень часто едят каждый день.

Кофе

Коста-Риканский кофе известен своим высоким содержанием антиоксидантов, которые могут помочь уменьшить воспаление. Сладкие напитки, как правило, не большая часть культуры потребления кофе.

Кофе здесь пьют черный или с небольшим количеством молока. И, как и всякую другую пищу, его смакуют медленно.