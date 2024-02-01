Сретение Господне 2024 года: важнейшие запреты и традиции этого дня

В феврале украинцы отмечают важный христианский праздник - Сретенье Господне. Ежегодно этот праздник приходился на 15 февраля, однако с переходом на Новоюлианский календарь дата изменилась - на 2 февраля.

Что это за праздник, существующие традиции и запреты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Дева Мария принесла новорожденного младенца на 40 день, чтобы исполнить великое пророчество Мессии – о появлении ребенка, которому суждено было спасти мир.

На таинство обряда с Марией отправился ее муж Иосиф. Во время обряда пара принесла в жертву белых голубей. Симеон же Богоприемник посвятил младенца Богу. Маленький Иисус был посвящен в веру, и его встреча состоялась.

В христианстве Сретение называют встречей Ветхого и Нового Заветов. А в народе говорят, что на Сретение встречается зима с весной.

Традиции праздника

Утром верующие посещают праздничное богослужение в храмах и церквях. Молятся о счастье и просят у Бога поддержки. Если нет возможности пойти в храм - совершают молитвы дома.

На литургии освящают свечи, которые затем забирают домой. В этот день часто принимают таинство причастия. Люди дарят друг другу иконы Божьей матери, проявляют доброту, помогают нуждающимся и больным.

Перед праздником в доме делают уборку, чтобы на Сретение было чисто. А на праздник все домашние дела под запретом.

На Сретение в старину крестили детей и проводили обряды венчания. А еще делали предложение о замужестве. Считалось, что посвататься на праздник может только мужчина с чистыми чувствами.

Что нельзя делать в праздник