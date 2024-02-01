Сретение Господне 2024 года: важнейшие запреты и традиции этого дня
В феврале украинцы отмечают важный христианский праздник - Сретенье Господне. Ежегодно этот праздник приходился на 15 февраля, однако с переходом на Новоюлианский календарь дата изменилась - на 2 февраля.
Что это за праздник, существующие традиции и запреты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: сайт ВЦУ, церковный календарь, Википедия.
История праздника
Дева Мария принесла новорожденного младенца на 40 день, чтобы исполнить великое пророчество Мессии – о появлении ребенка, которому суждено было спасти мир.
На таинство обряда с Марией отправился ее муж Иосиф. Во время обряда пара принесла в жертву белых голубей. Симеон же Богоприемник посвятил младенца Богу. Маленький Иисус был посвящен в веру, и его встреча состоялась.
В христианстве Сретение называют встречей Ветхого и Нового Заветов. А в народе говорят, что на Сретение встречается зима с весной.
Традиции праздника
Утром верующие посещают праздничное богослужение в храмах и церквях. Молятся о счастье и просят у Бога поддержки. Если нет возможности пойти в храм - совершают молитвы дома.
На литургии освящают свечи, которые затем забирают домой. В этот день часто принимают таинство причастия. Люди дарят друг другу иконы Божьей матери, проявляют доброту, помогают нуждающимся и больным.
Перед праздником в доме делают уборку, чтобы на Сретение было чисто. А на праздник все домашние дела под запретом.
На Сретение в старину крестили детей и проводили обряды венчания. А еще делали предложение о замужестве. Считалось, что посвататься на праздник может только мужчина с чистыми чувствами.
Что нельзя делать в праздник
- Новые дела на Сретение не начинают.
- Нельзя заниматься домашней работой - уборкой, стиркой. Запрещена и тяжелая работа, связанная с домом.
- Нельзя отправляться в путь, стоит провести этот день с семьей.
- Нельзя ссориться, употреблять нецензурные слова, злиться.
- Запрещено употреблять алкоголь и шумно гулять и веселиться, посещать питейные заведения.
- Нельзя гадать, проводить ритуалы.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Ранее мы писали о том, в какие дни теперь будем праздновать главные церковные праздники в 2024 году.
А еще мы рассказывали о том, когда начинается Великий пост.