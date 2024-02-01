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Стрітення Господнє 2024: найважливіші заборони і традиції цього дня

Четвер 01 лютого 2024 18:02
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Стрітення Господнє 2024: найважливіші заборони і традиції цього дня Основні традиції та заборони на Стрітення Господнє (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У лютому українці відзначають важливе християнське свято - Стрітення Господнє. Щороку це свято припадало на 15 лютого, однак з переходом на Новоюліанський календар дата змінилася - на 2 лютого.

Що це за свято, які існують традиції та заборони, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані джерела: сайт ПЦУ, церковний календар, Вікіпедія.

Історія свята

Діва Марія принесла новонароджене немовля на 40 день, щоб виконати велике пророцтво Месії - про появу дитини, якій судилося врятувати світ.

На таїнство обряду з Марією відправився її чоловік Йосип. Під час обряду пара принесла в жертву білих голубів. А Симеон Богоприймець присвятив немовля Богу. Маленький Ісус був посвячений у віру, і його зустріч відбулася.

У християнстві Стрітення називають зустріччю старого і Нового Завітів. А в народі кажуть, що На Стрітення зустрічається зима з весною.

Традиції свята

Вранці віруючі відвідують святкове богослужіння в храмах та церквах. Моляться за щастя та просять у Бога підтримки. Якщо немає можливості піти у храм - проводять молитви вдома.

На літургії освячують свічки, які потім забирають додому. Також в цей день часто приймають таїнство причастя. Люди дарують одне одному ікони Божої матері, проявляють доброту, допомагають нужденним та хворим.

Перед святом у домі роблять прибирання, щоб на Стрітення було чисто. А на саме свято всі хатні справи під забороною.

На Стрітення за старих часів хрестили дітей та проводили обряди вінчання. А ще робили пропозицію про заміжжя. Вважалося, що посвататися на свято може тільки чоловік з найчистішими почуттями.

Що не можна робити у свято

  • Нові справи на Стрітення не починають.
  • Не можна займатися домашньою роботою - прибиранням, пранням. Заборонена і важка робота, яка пов'язана з будинком.
  • Не можна вирушати у дорогу, варто провести цей день з родиною.
  • Не можна сваритися, вживати нецензурні слова, злитися.
  • Заборонено вживати алкоголь і шумно гуляти та веселитися, відвідувати питні заклади.
  • Не можна гадати, проводити ритуали.
  • Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Раніше ми писали про те, у які дні тепер будемо святкувати найголовніші церковні свята у 2024 році.

А ще ми розповідали про те, коли починається Великий піст.

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Сретение Господне Стрітення
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