Великий пост 2024: когда начнется и какие будут запреты
Дата Великого поста всегда зависит от дат празднования Пасхи. В этом году Пасха будет в мае, поэтому пост начнется только в марте.
Когда будет Великий пост и какие традиции нужно будет соблюдать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, DayToday.
Когда Великий пост
Великий пост - это самый большой и строгий пост, соблюдаемый верующими. Его даты зависят от Пасхи - она начинается за 7 недель до Пасхи.
По новому календарю, Великий (или Пасхальный) пост начнется с 18 марта и продлится до 4 мая.
Эта дата будет одинаковой для верующих, пользующихся юлианским и новоюлианским календарем, потому что Пасха не относится к непреходящим постоянным праздникам.
Что символизирует пост
Каждая неделя Великого поста имеет свое содержание и самые строгие – первая неделя поста и седьмая. В эти периоды ограничения более строги и многие верующие отказываются от еды почти полностью.
Великий пост – самый длинный и строгий в году, и продлится он целых 48 дней. В этот период почитают сорокадневное пребывание Иисуса Христа в пустыне. Это Святая Четыредесятница, к которой присоединяется Страстная неделя.
Каждая неделя Великого поста посвящена событию или святому: Торжество Православия, Григория Паламы, Крестопоклонный, Иоанна Лествичника, Марии Египетской, Вход Господень в Иерусалим.
Что можно есть в пост, а что под запретом
Во время поста запрещены продукты животного происхождения - мясо, рыба (за исключением некоторых дней), яйца, молочные продукты. Можно есть только растительную пищу, иногда с добавлением растительного масла. В определенные дни можно выпить немного вина.
Во время поста разрешаются:
- овощи свежие и маринованные, квашеные и соленые, фрукты, ягоды, зелень
- каши из круп, приготовленные на воде, без растительного масла
- макароны и бобовые
- ржаной хлеб
- продукты из сои
- орехи, сухофрукты, семена
- грибы
- мед, горький шоколад, халва, мармелад, варенье
- чаи, компоты, квас, кисель
- масло (в некоторые дни)
В первый день Великого поста и Страстную пятницу соблюдать строгий пост - воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов и яиц, а также блюд, содержащих эти продукты.
В первую неделю Великого поста и Страстную неделю нельзя употреблять мясные продукты и блюда из них.
В понедельник, среду и пятницу других недель Великого поста следует воздержаться от употребления в пищу мясных продуктов и блюд.
Во вторник и четверг разрешено есть все виды еды.
В субботу и воскресенье можно принимать все блюда (кроме Страстной субботы).
Нет поклонов во все субботы и воскресенья Великого поста, кроме Крестопоклонного воскресенья и Страстной субботы.
Основные запреты в Великий пост
В дни поста христиане много молятся и соблюдают много ограничений. В такие дни принято чаще посещать церковь - кроме воскресенья храмы посещают также и будни. Кто не имеет возможности посещать церковь - молятся дома, каждый день.
Также верующие уделяют больше времени для чтения Библии, стараются делать больше добрых дел.
Считается, что во время поста люди приобщаются к духовному и вспоминают о скитаниях Иисуса в пустыне, когда он отказывался от пищи, чтобы приблизиться к Богу.
Под запретом в пост любое шумное веселье, ссоры, свадьбы, вечеринки, сквернословие, вредные привычки, употребление алкогольных напитков. Некоторые христиане придерживаются других строгих запретов – на интимную близость.
Кому лучше отказаться от поста
Ограничения в пище могут негативно повлиять на здоровье многих людей, поэтому есть те, кому позволено не поститься.
- пожилые люди
- люди с хроническими заболеваниями
- тем, кто болеет, недавно болел и сейчас восстанавливается
- маленьким детям
- беременным и кормящим женщинам
- людям, занятым тяжелым физическим трудом
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