Сретение 2023: когда праздновать по старому и "новому" календарю и что нужно успеть сделать

Сретение Господне – важный христианский праздник, символизирующий встречу Бога с человечеством. Оно относится к 12 важнейшим праздникам после Пасхи и является непереходным, то есть имеет постоянную дату. Однако при переходе на новый календарь дата Сретения изменится.

Что об этом известно – читайте ниже в материале Styler.

Что значит праздник и когда его отмечать

Сретение Господне ежегодно отмечается 15 февраля, а с переходом на новый григорианский календарь дата сместится на 13 дней, поэтому праздник будет отмечаться 2 февраля.

Этот день посвящен Иисусу Христу и событиям из его жизни, а название праздника переводится как "встреча", потому что в этот день встречаются Ветхий и Новый заветы. А вот в народе 15 февраля связывают со встречей зимы и весны.

По библейским преданиям, именно на 40-й день после рождения Иисуса Дева Мария и Иосиф пришли с младенцем в храм, чтобы принести Богу благодарность за первенца.

Их там встретил седой старец Симеон, ожидавший встречи с Господом уже много лет. Согласно Евангелию от Луки, Симеон был праведником и от Духа Святого был провозглашен, что он сможет умереть только тогда, когда увидит Иисуса Христа.

Это и свершилось – Симеон смог получить вечный покой. Перед смертью 300-летний старец сообщил, что младенец, который ему наконец-то суждено было увидеть, выйдет "на служение спасения людей".

Картина "Сретение", Рогир ван дер Вейден (фото: Википедия)

Традиции на Сретение Господне, что нужно успеть сделать

Этот день для наших предков издавна символизировал приход весны, то есть своего рода встречу зимы и весны, поэтому к нему тщательно готовились.

На Сретенье проводили гадания: выставляли на улицу тарелку с зерном на ночь и ждали, если утром на зерне будет роса, – будет хороший урожай, если зерно будет сухое – то плохой.

В храмах святили воду и свечи, считалось, что они потом имели лечебную силу, поэтому их нужно хранить и использовать, когда действительно есть такая потребность. Например, свечами освящали дом, а святую воду использовали для снятия сглаза, лечения больных, скота.

Обязательно простите в этот день обиды и постарайтесь вернуть долги – об этом стоит подумать заранее.

Соберитесь всей семьей за праздничным столом, пригласите родственников, друзей, знакомых. Напеките круглых, как солнышко, которого становится все больше, блинов.

На Сретение можно испечь жаворонков, но не простых, а с секретом. Внутрь каждой булочки нужно спрятать монетку, кусочек кураги, изюминку и т. д. Сюрприз – прогноз на весь год. Тот, кому, например, попадет монетка, будет до конца года с деньгами, а курага – к крепкому здоровью!

Что нельзя делать на Сретенье Господне

Отложите тяжелый физический труд, рукоделие, а об уборке позаботьтесь заранее.

Не стоит на Сретение злословить, обижаться, ссориться.

В этот день нужно воздержаться от дальних поездок, потому что его лучше провести с близкими.

Церковь запрещается прибегать к разного рода магическим обрядам.

Нельзя пить алкогольные напитки.

Праздник Сретения Господня нужно провести в хорошем настроении и гармонии с собой.

Сретение символизирует встречу зимы и весны (фото: pixabay)

Как изменятся даты праздников, если будет переход на "новый" календарь

Сейчас в Украине набирает обороты церковная реформа, предусматривающая переход на новый Литургический календарь.

В связи с этим все неподвижные церковные праздники переносятся на 13 дней раньше. Это касается также двенадцати важнейших праздников, среди которых Рождество Христово, Богоявление, Благовещение, Сретение и т. д. Также это касается всех именин.

Согласно решению УГКЦ, уже в этом году верующие будут праздновать Рождество 25 декабря вместе с большинством христиан мира. По церковным канонам Новый год наступает 1 сентября. Соответственно именно с тех пор будут действовать новые даты церковных праздников для греко-католиков.

Вместе с тем изменения не будут касаться Пасхалии, поскольку она высчитывается по-своему. Неизменными останутся и те праздники, которые рассчитываются с даты Пасхи. Это Вербное воскресенье (за неделю перед Пасхой), Вознесение – через сорок дней после Пасхи, Троица – через пятьдесят дней.

Отметим, что в мае 2023 Православная церковь Украины созовет архиерейский собор и рассмотрит вопрос об общей календарной реформе.