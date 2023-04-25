Пенсионная реформа: в правительстве хотят, чтобы украинцы платили до 10% из зарплаты
Законопроект о пенсионной реформе предусматривает обязательные взносы в накопительную систему 3% от зарплаты всех украинцев. Но этого мало.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.
"Средний взнос, который покрывал бы все необходимые расходы и сохранял средства в их эквиваленте для человека, это по меньшей мере 7-10% из заработной платы", - сказала она.
Жолнович сообщила, что законопроектом предусмотрена обязательная плата и работодателем, и работниками. Первоначально обязательная уплата будет касаться только работодателей, однако работники могут платить добровольно.
По ее словам, предусмотренного 3% обязательного взнгса с работодателя "немного мало". "Очевидно, что сам работник своими средствами должен приобщаться, чтобы его вклад был оптимальным и из этого можно было извлечь выгоду", - сообщила Жолнович.
Также она добавила, что для создания необходимой инфраструктуры требуется минимум год.
"Для полноценного запуска обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения мы работаем над разработкой необходимой инфраструктуры. В частности, нужно создать Государственный накопительный фонд, обеспечить функционирование цифровых систем сбора и администрирования. Эти наработки будут способствовать качественному внедрению изменений", - сказала она Жолнович.
Напомним, в Верховную Раду внесен новый законопроект о пенсионной реформе руководства фракции "Слуга народа". Он предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников.
Согласно проекту, работодатели будут платить 1% в 2023 году, 1,5% в 2024 году, 2% в 2025 году от размера заработной платы работников, а из государственного бюджета будет поступать софинансирование на паритетных началах.