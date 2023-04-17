Платить будут все: в Раде предложили новую модель накопительной пенсии

В Верховную Раду внесли новый законопроект о пенсионной реформе. Он предусматривает обязательное участие в системе пенсионного накопительного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9212 , который подали лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, спикер парламента Руслан Стефанчук и другие.

Согласно проекту, работодатели будут платить 1% в 2023 году, 1,5% в 2024 году, 2% в 2025 году от размера заработной платы работников, а из государственного бюджета будет поступать софинансирование на паритетных началах.

При этом размер единого социального взноса (ЕСВ), уплачиваемого работодателем, остается неизменным, накопительный взнос включается в состав ЕСВ.

По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах в пределах 3% от размера средней заработной платы по видам экономической деятельности в среднем по экономике. Такие же условия государственного софинансирования предлагаются также для участия в системе для физических лиц предпринимателей и самозанятых лиц, которая является добровольной.

Законопроектом предложена комбинированная модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения, которая предусматривает аккумулирование вкладов в уполномоченном пенсионном фонде, созданном государством, на период до 31 декабря 2025 года, после чего участник системы может выбрать для себя любой авторизованный негосударственный пенсионный фонд, куда будут платить взносы в его пользу и формироваться пенсионные накопления.

Управление активами негосударственных пенсионных фондов будет осуществляться авторизованными компаниями по управлению активами. Хранение пенсионных накоплений будет производиться авторизованными банками-хранителями.

"Пенсионные накопления участников пенсионных фондов сохраняются от обесценения и инфляционного влияния за счет их инвестирования в преимущественно консервативные финансовые инструменты", - говорится в пояснительной записке проекта.

Законопроект предлагает установить, что средства накопительной системы являются собственностью участников системы в размере, накопленном на их индивидуальных накопительных пенсионных счетах, а в случае смерти право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам.