Стріляв, щоб розважитися: під Львовом шкуродер покалічив дворового пса (відео)

Під Львовом шкуродер розстріляв собаку (Фото: колаж РБК-Україна)

За знущання над твариною стрілка можуть посадити

Живодер розстріляв дворового собаку, про якого дбали жителі двору в Городку під Львовом. Пес по кличці Лесик нікому не заподіював шкоди, й після інциденту обурені люди звернулися до поліції з колективною заявою, щоб винуватець був знайдений і покараний. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У тварину випустили дві кулі, одна з яких розтрощила хребець.

За словами асистента ветеренарної клініки Ярослави Луценко, це призвело до утворення тиску на спинний мозок, і собака тепер не може підніматися на задні лапи, відсутня больова чутливість.

"Я його знайшов 8 років тому маленьким. Я його один раз погодував, і він після цього жив у нас в під'їзді. Міг додому до багатьох зайти, його багато хто годував", - сказав Роман, який і привіз поранену дворнягу в клініку.

Під Львовом шкуродер розстріляв собаку (Фото: скріншот)

Як розповіла місцева мешканка Аня, в пса стріляли близько десятої ранку. Зазначається, що це вже не перший випадок відстрілу собак у їхньому дворі. Так, торік стався схожий випадок.

"Я не знаю, за що можна застрелити такого невинного собаку. Він не стріляв у голову, щоб застрелити, а щоб розважитися", - заявила місцева мешканка Галина Завалій.

Небайдужі громадяни вважають, що шкуродер може проживати в будинку по сусідству, де у кількох чоловіків є зброя.

Заступник керівника Городоцького відділення поліції Тарас Панькевич запевнив, що за фактом інциденту будуть проведені слідчі дії. За жорстоке поводження з твариною, що призвело до каліцтва, винуватцю загрожує строк 6 місяців ув'язнення.

Лікарі кажуть, що у покаліченого собаки швидше за все буде параліч задніх кінцівок.