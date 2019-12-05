ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стріляв, щоб розважитися: під Львовом шкуродер покалічив дворового пса (відео)

STYLERТварини    05.12.2019 - 12:54
Стріляв, щоб розважитися: під Львовом шкуродер покалічив дворового пса (відео)
Під Львовом шкуродер розстріляв собаку (Фото: колаж РБК-Україна)

За знущання над твариною стрілка можуть посадити

Живодер розстріляв дворового собаку, про якого дбали жителі двору в Городку під Львовом. Пес по кличці Лесик нікому не заподіював шкоди, й після інциденту обурені люди звернулися до поліції з колективною заявою, щоб винуватець був знайдений і покараний. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У тварину випустили дві кулі, одна з яких розтрощила хребець.

За словами асистента ветеренарної клініки Ярослави Луценко, це призвело до утворення тиску на спинний мозок, і собака тепер не може підніматися на задні лапи, відсутня больова чутливість.

"Я його знайшов 8 років тому маленьким. Я його один раз погодував, і він після цього жив у нас в під'їзді. Міг додому до багатьох зайти, його багато хто годував", - сказав Роман, який і привіз поранену дворнягу в клініку.

Стріляв, щоб розважитися: під Львовом шкуродер покалічив дворового пса (відео)

Під Львовом шкуродер розстріляв собаку (Фото: скріншот)

Як розповіла місцева мешканка Аня, в пса стріляли близько десятої ранку. Зазначається, що це вже не перший випадок відстрілу собак у їхньому дворі. Так, торік стався схожий випадок.

"Я не знаю, за що можна застрелити такого невинного собаку. Він не стріляв у голову, щоб застрелити, а щоб розважитися", - заявила місцева мешканка Галина Завалій.

Небайдужі громадяни вважають, що шкуродер може проживати в будинку по сусідству, де у кількох чоловіків є зброя.

Заступник керівника Городоцького відділення поліції Тарас Панькевич запевнив, що за фактом інциденту будуть проведені слідчі дії. За жорстоке поводження з твариною, що призвело до каліцтва, винуватцю загрожує строк 6 місяців ув'язнення.

Лікарі кажуть, що у покаліченого собаки швидше за все буде параліч задніх кінцівок.

Чиновник-шкуродер протягнув на авто собаку: нові подробиці Прив'язав собаку до автомобіля: чиновнику загрожує великий тюремний термін
Новини України Львовская областьсобакаживодер
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся