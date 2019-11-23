Військовий врятував собаку від чиновника-шкуродера: що вирішили в поліції (відео)

Військовий врятував собаку від знущань чиновника-шкуродера (Фото: колаж РБК-Україна)

Інцидент під Хмельницьким із чиновником, який мордував тварину, шокував суспільство

Під Хмельницьким чиновник прив'язав собаку до машини і волочив тварину по дорозі півтора кілометра - інцидент стався в селі Кузьмин Красилівського району і шокував та обурив громадськість. Пес вижив завдяки військовому, який став свідком події, зупинив авто директора Держархіву області Володимира Байдича і викликав правоохоронців. За це старшому сержанту ЗСУ Олександру Зоріну із дружиною оголосили подяки і вручили годинники, передали в управлінні комунікацій Нацполіції.

Щодо чиновника було розпочато кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Правопорушення задокументувала слідчо-оперативна група.

Сам директор архіву на своє виправдання заявив, що вирішив провчити собаку по кличці Барсик за те, що тварина вкусила його літню маму. За подібний метод "помсти" чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

Під Хмельницьким чиновник знущався над псом (Фото: колаж РБК-Україна)

"Нелюд був тимчасово затриманий і його злочин був задокументований співробітниками поліції. Зараз покалічений Барсик разом з хмельницькими волонтерами і слідчим поліції знаходиться в місті Харків в експертній установі для встановлення ступеня тяжкості завданих йому садистом травм... Якщо прокуратура визнає, що це злочин кваліфікується за частиною третьою статті 299 КК - жорстоке поводження з твариною вчинено з особливою жорстокістю, то Байдич В. Г. може отримати від 5 до 8 років позбавлення волі. В тому разі, якщо лише за першою частиною - він отримає або арешт до 6 місяців, або умовний термін до 3-х років", - розповів заступник голови МВС Антон Геращенко у своєму Facebook.

Відео: Під Хмельницьким чиновник-шкуродер знущався над собакою

У поліції розповіли, що вчинок військовослужбовця, який кинувся на допомогу псові, прикутому ланцюгом до легковика, нікого не залишив байдужим.

Голова НПУ Ігор Клименко зустрівся з військовим та його дружиною, яка також допомагала врятувати пса.

Військовий врятував собаку від чиновника-шкуродера (Фото: npu.gov.ua)

"Дякую вам за людяність та милосердя. Я думаю, що всі громадяни України повинні брати з вас приклад, адже тільки разом ми зможемо подолати несправедливість і жорстокість", - зазначив шеф Нацполіції.

Відео: У поліції нагородили військового, який врятував собаку від чиновника-шкуродера