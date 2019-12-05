Стрелял, чтобы развлечься: под Львовом живодер покалечил дворового пса (видео)

За издевательство над животным стрелка могут посадить
Живодер расстрелял дворовую собаку, о которой заботились жители двора в Городке под Львовом. Пес по кличке Лесик никому не причинял вреда, и после инцидента возмущенные люди обратились в полицию с коллективным заявлением, чтобы виновник был найден и наказан. Об этом говорится в сюжете ТСН.
В животное выпустили две пули, одна из которых раздробила позвонок.
По словам ассистента ветеренарної клиники Ярославы Луценко, это привело к образованию давления на спинной мозг, и собака теперь не может подниматься на задние лапы, отсутствует болевая чувствительность.
"Я его нашел 8 лет назад маленьким. Я его один раз покормил, и он после этого жил у нас в подъезде. Мог домой ко многим зайти, его многие кормили", - сказал Роман, который и привез раненую дворнягу в клинику.
Под Львовом живодер расстрелял собаку (Фото: скриншот)
Как рассказала местная жительница Аня, в пса стреляли около десяти утра. Отмечается, что это уже не первый случай отстрела собак в их дворе. Так, в том году произошел похожий случай.
"Я не знаю, за что можно застрелить такую невинную собаку. Он не стрелял в голову, чтобы застрелить, а чтобы развлечься", - заявила местная жительница Галина Завалий.
Неравнодушные граждане считают, что живодер может проживать в доме по соседству, где у нескольких мужчин есть оружие.
Заместитель руководителя Городокского отделения полиции Тарас Панькевич заверил, что по факту инцидента будут проведены следственные действия. За жестокое обращение с животным, приведшее к увечью, виновнику грозит срок 6 месяцев заключения.
Врачи говорят, что у покалеченной собаки скорее всего будет паралич задних конечностей.
Видео: Под Львовом живодер расстрелял собаку