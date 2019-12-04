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Не всі собаки можуть жити в квартирі: названі породи (фото)

STYLERЖиття    04.12.2019 - 18:24
Не всі собаки можуть жити в квартирі: названі породи (фото)
Собаки можуть жити не тільки в квартирі (фото: pixabay)

Деякі тварини абсолютно не пристосовані до життя в квартирі

Ні для кого не секрет, що дуже багато люблять собак, а також не уявляють без них свого життя. Справді, вірні чотириногі друзі дуже віддані людині. Але є деякі породи цих тварин, які не повинні жити в квартирі. Про це повідомляє видання Today.

Бразильська філа

Ці собаки можуть бути досить запальними і агресивними, адже за правилами їх потрібно утримувати в заміському будинку, де вони стануть прекрасними охоронцями.

Не всі собаки можуть жити в квартирі: названі породи (фото)Бразильська філа (фото: tvaryny.com)

Кане-корсо

Ці собаки можуть бути дуже і дуже небезпечними, так як їх предки в стародавньому Римі брали участь в гладіаторських боях. У приватному будинку этисобаки ідеальні. Вони дуже віддані господарю і слухають уважно його команди.

Не всі собаки можуть жити в квартирі: названі породи (фото)Кане-корсо (фото з відкритих джерел)

Японський мастиф або Тоса-іну

Порода виведена в Японії для собачих боїв. У більшості випадків це віддані і спокійні собаки, але вони майже завжди агресивно реагують на незнайомих людей або інших тварин. Якщо у вас в будинку буває багато гостей і незнайомців - краще виберете іншу породу собаки.

Не всі собаки можуть жити в квартирі: названі породи (фото)Японський мастиф (фото: usatiki.ru)

Басенджи

Ці собаки особливі тим, що вони видають бурчання, а не гавкіт. До речі, собаки цієї породи гіпоалергенні. Вони виявляють пильність, цікавість і прихильність, хоча і стримані з незнайомцями. У собак цієї породи прекрасне здоров'я і сильний імунітет. Рухаються басенджи дуже красиво і граціозно. На жаль, вони дуже важко піддаються дресируванню.

Не всі собаки можуть жити в квартирі: названі породи (фото)Порода басендж (фото з відкритих джерел)

Хорт

Собаки цієї породи чудово піддаються дресируванню і є найбезпечнішою в цьому рейтингу. Але при цьому варто пам'ятати, що вони виведені спеціально для полювання. Господар повинен бути готовий до тривалих прогулянок, де вихованець зможе вдосталь пополювати.

Не всі собаки можуть жити в квартирі: названі породи (фото)Хорт (pinterest.com)

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