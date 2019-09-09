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Вона мені набридла: у Дніпрі шкуродер перерізав горло собаці на очах у дітей

STYLERТварини    09.09.2019 - 15:39
Вона мені набридла: у Дніпрі шкуродер перерізав горло собаці на очах у дітей
Шкуродер перерізав собаці горло у Дніпрі (колаж: РБК-Україна)

Чоловіка затримали правоохоронці - йому загрожує до трьох років обмеження волі

За жорстоке поводження з тваринами до в'язниці може потрапити неадекват з Дніпра, який у неділю, 8 вересня, знущався над собакою на очах у дітей.
Інцидент стався на вулиці Новокузнечній в Амур-Нижньодніпровському районі (АНД). Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпра.

Побивши тварину, п'яний чоловік вдарив її ножем, згрузив на плече і відніс у двір. Там він перерізав собаці горло, пошкодивши при цьому трахею.

Сусіди викликали поліцію і написали на шкуродера заяву. Вони сподіваються, що йому не вдасться уникнути відповідальності.

Вона мені набридла: у Дніпрі шкуродер перерізав горло собаці на очах у дітей

Шкуродер перерізав собаці горло у Дніпрі (фото: dp.informator.ua)

Собаці надали першу медичну допомогу у ветеринарній клініці і в той же день прооперували.

Вже 9 вересня з'явилося повідомлення про затримання неадеквата. Ним виявився 46-річний місцевий житель.

"Він розповів, що це його власна собака, і що вона йому набридла", - сказано в повідомленні поліції.

Шкуродеру світить арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років за статтею "Жорстоке поводження з тваринами".

Вона мені набридла: у Дніпрі шкуродер перерізав горло собаці на очах у дітей

Шкуродер перерізав собаці горло у Дніпрі (фото: dp.informator.ua)

До речі, нещодавно у мережі розгорівся скандал через фотографії зв'язаної тварини, яку побачили на одному з київських ринків.

Також ми писали, що у Києві чоловік ломом забив свою собаку після того, як вона прожила з ним 15 років. Тварину чоловік убив разом зі своїми спільниками, після чого вони вивезли її в ліс і закопали.

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