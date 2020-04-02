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Стратегічний запас на період карантину: що має бути в кожному домі

STYLERЖиття    02.04.2020 - 16:30
Стратегічний запас на період карантину: що має бути в кожному домі
Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Експерт назвала список продуктів, які варто придбати на період карантину

Карантин в Україні був введений з метою недопущення поширення коронавірусу. З 17 березня в країні закриті майже всі торгові точки, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС, зоотоварів та ритуальних послуг. Також призупинено міжміське і міжнародне сполучення, не працює метро. Спочатку карантин ввели до 3 квітня, потім продовжили до 24 квітня і в уряді не виключають, що у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, його можуть продовжити до травня.

У перші дні карантину українці почали спустошувати полиці супермаркетів в страху, що закінчаться продукти. Однак протягом кількох тижнів стало зрозуміло, що продуктів і предметів першої необхідності достатньо та ажіотаж спав.

Американський експерт з виживання Саманта Біггерс розповіла, яким має бути стратегічний запас в домі на випадок тримісячного карантину. Автор сайту Blackdoor Survial зазначила, що в першу чергу варто запастися бобовими, рисом, макаронами, вівсянкою, борошном, консервованими супами та стерилізованим молоком.

Як зазначає Біггерс, потрібно запастися тим, що може основою для приготування супів і гарнірів. Також вона радить запастися овочами та фруктами. За підрахунками експерта, на середню сім'ю вистачить 9-10 кг картоплі, а моркви та цибулі – по 2 кг.

"Якщо карантин затягнеться, то пророслу картоплю можна буде посадити", - зазначила Саманта Биггерс.

Вона додала, що на випадок тривалого ув'язнення, в домі повинно бути сухе картопляне пюре, сушена зелень і супові набори. Також вона порадила зробити запас приємностей для душі – трохи алкоголю, чаю, кави та солодощів.

"Вкрай важливо укомплектувати аптечку ліками першої необхідності, зокрема, від алергії та застуди", - сказала експерт.

З предметів особистої гігієни вона радить зробити запас прального порошку, зубної пасти та туалетного паперу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти потрібно купувати в період карантину і як їх зберігати.

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