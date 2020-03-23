Карантин в Україні: які продукти купувати і як їх зберігати

Карантин в Україні через коронавірус (фото: РБК-Україна)

Карантин в Україні стимулює українців запасатися продуктами

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня. Через це багато українців вирушили до магазинів, щоб поповнити свої запаси і зайвий раз не виходити на вулицю. Таким чином люди намагаються мінімізувати ризик зараження коронавірусом.

Необхідно пам'ятати, що при покупці продуктів потрібно встановити пріоритети, щоб звільнити місце для того, що дійсно потрібно, і що можна довго зберігати поки триває карантин.

Купувати багато свіжих продуктів не потрібно. Краще запастися капустою, морквою, цибулею, тому що вони добре зберігаються. Менше купуйте брокколі і салати адже вони швидко псуються.

Експерти радять дотримуватися дієти, яка багата на антиоксиданти, поліненасичені жирні кислоти і білки. Краще всього давати перевагу бобовим, горіхам, хрестоцвітним овочам (капуста, цвітна капуста і т. д.), блакитний рибі і цитрусовим.

Сушені боби, такі як сочевиця, нут або квасоля добре зберігаються. Крім того, вони не займають багато місця і їх легко готувати. Також добре зберігаються при кімнатній температурі рис, борошно, макарони, картоплю, моркву і цибулю.

Якщо ви бажаєте побільше овочів, то хорошим варіантом буде їх заморозка, але необхідно пам'ятати, що для них необхідно достатньо місця в морозильній камері.

Рибу простіше всього вживати в консервованому вигляді. Банки легко зберігаються і перебувають в гарному стані протягом тривалого часу. Також хорошим варіантом для довгого зберігання є сухофрукти. При цьому в них багато вітамінів.

Цитрусові, крім того, що багаті вітамінами і антиоксидантами, довгий час зберігаються в звичайних умовах. Це також стосується і яблук. Також варто звернути увагу на банани, вони багаті калієм.

Якщо ви любите молочку, то варто звернути увагу на ультрапастеризоване молоко. Воно довго зберігається при кімнатній температурі. Сири також добре зберігаються.

М'ясо можна залишити в морозилці, тому воно буде зберігатися теж довго. Також зручно купувати м'ясо у вакуумній упаковці.

Яйця можуть знаходиться в хорошому стані близько місяця. Щоб перевірити їх свіжість, необхідно помістити їх у склянку з водою. Якщо вони тонуть, значить свіжі, якщо плавають - вже старі або зіпсовані.

Нагадаємо, що в Україні супермаркети різко підняли ціни на популярні продукти.