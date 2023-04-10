Страстный вторник 2023: главные запреты этого дня, которые могут навлечь беду

Страстная неделя начинается с Вербного воскресенья и завершается Пасхой, которую мы в этом году по православному календарю отпразднуем 16 апреля. Каждый день этой недели называется Великим или Страстным, и имеет особое значение. Какие библейские события упоминаются в Великий вторник и что нельзя делать в этот день?

Об этом узнайте ниже из нашего материала Styler.

Строгие запреты Великого вторника

В этот день продолжается Великий пост, поэтому следует придерживаться ограничений. Церковь позволяет сухоядение. Можно есть сырые растительные продукты без добавления масла, хлеба и меда.

Кроме того, запрещается:

устраивать гуляния, петь, танцевать и шумно веселиться;

ругаться или выяснять отношения с кем-нибудь, а также злословить и нецензурно выражаться;

допускать плохие негативные мысли, врать, завидовать, оскорблять людей;

отказывать просящим о помощи.

Также в этот день, как и в другие дни Страстной недели, запрещено венчаться, иметь интимную близость и крестить детей.

Что значит этот день и что нужно сделать

Согласно Библии в этот день Иисус Христос обличил фарисеев и книжников, а еще поведал апостолам притчи о десяти девах, о талантах, о дани кесаря, о воскресении мертвых, о Страшном суде и конце света.

В народе во вторник завершали мелкие домашние дела, ремонтные работы и готовили к Пасхе жилье, наряды, скатерти и праздничные полотенца.

В этот день можно работать на земле, готовить дрова для печи, в которой будут выпекать паски. Когда-то во вторник ставили молоко на творог, заканчивают дела, связанные с шитьем и вышиванием.

Также во вторник начинали разрисовывать писанки. Это занятие считалось сакральным, поэтому в такие моменты пытались остаться в одиночестве со своими мыслями, чтобы чужая энергетика не влияла на работу.