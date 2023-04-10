Великий понедельник 2023: что нельзя делать, главные традиции и обычаи

10 апреля начинается Страстная неделя накануне Пасхи 2023 года. Первый ее день называется - Великий, или Страстный, понедельник, и он имеет особое значение, символику, традиции и обычаи.

Что строго запрещено сегодня, а что сделать надо, важные приметы - узнайте в материале Styler дальше.

Значение Великого понедельника

В понедельник верующие вспоминают евангельский рассказ о дереве смоковнице. Согласно преданию, Христос проклял дерево, поскольку оно, хоть и покрыто зелеными листьями, было бесплодным. Дерево тотчас засохло на глазах у учеников Христа.

Считается, что это предание имеет глубокое моральное значение. Каждое мгновение человек должен быть готов к встрече с Богом, чтобы не оказаться пустым и бесплодным.

В церкви в этот день начинают варить специальное масло (миро), необходимое для помазания после крещения.

А в народе в понедельник начинается уборка в домах к Пасхе и закупка продуктов.

Если вы соблюдаете пост, с 10 апреля он становится еще строже. В этот день следует питаться по принципам сухоядения, то есть допускается постный хлеб, сырые овощи, фрукты. Конечно же, молочные, мясные продукты, яйца, алкоголь, запрещены.

Что нужно сделать 10 апреля

Несмотря на предпраздничное настроение, запрета на работу сегодня нет. В этот день можно:

убирать в доме, стирать, делать мелкий ремонт по дому, белить, красить и т. п.;

купаться и ходить в баню;

чинить сломанные предметы в доме;

выбрасывать ненужные вещи;

работать в огороде, ухаживать за домашним скотом.

Особое внимание следует уделить мытью окон, поскольку встречать Пасху с немытыми окнами - плохой знак.

Если разрешает погода, можно сажать огород. Считается, что все, что было заложено в землю в Великий понедельник, даст хороший урожай.

Обряды и гадания

Хотя церковь не поддерживает таких обычаев, в народе в Великий понедельник проводили обряды и гадали.

К примеру, бросали серебряную монету в воду, а через два дня этой водой умывались, умножая здоровье и благополучие в семье.

Девушки с утра шли в окно и смотрели, кто пройдет по улице первым. Если мужчина - несколько месяцев будет сопровождать удача и благополучие, женщина (тем более, пожилая) - ждать проблем. Кошка обещала материальное достаток, а собака - печаль и тоску.

Главные запреты этого дня

Нельзя громко веселиться, петь, танцевать, употреблять алкоголь, устраивать застолье.

Нежелательно ссориться, обижаться, завидовать, желать кому-то зла - даже мысленно.

Ходить на кладбище, поминать умерших в этот день нельзя.

Не стоит принимать дома гостей и ходить в гости самим.

В Страстный понедельник нельзя венчаться и жениться.

Лениться сегодня нельзя, а наоборот - нужно мыть и убирать дом, готовя его к приходу праздника.

Приметы Великого понедельника