Страсний вівторок 2023: головні заборони цього дня, які можуть накликати біду

Страсний тиждень починається від Вербної неділі і завершується Великоднем, який ми цього року за православним календарем відсвяткуємо 16 квітня. Кожен день цього тижня називається Великим, або Страсним, і має особливе значення. Які біблійні події згадуються у Великий вівторок, і що не можна робити в цей день?

Про це дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.

Суворі заборони Великого вівторка

У цей день триває Великий піст, тому варто притримуватися обмежень. Церква дозволяє сухоїдіння. Можна їсти сирі рослинні продукти без додавання олії, хліб і мед.

Крім того забороняється:

влаштовувати гуляння, співати, танцювати і шумно веселитися;

лаятися або з'ясовувати стосунки з ким-небудь, а також лихословити і нецензурно висловлюватися;

допускати погані негативні думки, брехати, заздрити, ображати людей;

відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Також у цей день, як і в інші дні Страсного тижня, заборонено залицятися, вінчатися, мати інтимну близькість і хрестити дітей.

Що значить цей день і що треба зробити

Згідно з Біблією в цей день Ісус Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще повідав апостолам притчі про десять дів, про таланти, про данину кесарю, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і кінець світу.

У народі у вівторок завершували дрібні домашні справи, ремонтні роботи та готували до Великодня житло, вбрання, скатертини та святкові рушники.

В цей день можна працювати на землі, готувати дрова для печі, в якій випікатимуть паски. Колись у вівторок ставили молоко на сир, закінчують справи, пов'язані з шиттям та вишиванням.

Також у вівторок починали розмальовувати писанки. Це заняття вважалося сакральним, тому в такі моменти намагалися залишитися наодинці зі своїми думками, щоб чужа енергетика не впливала на роботу.