7 досадных ошибок в приготовлении паски, которые испортят праздничную выпечку

Выпекание пасок - довольно сложный, но интересный процесс, предполагающий знание некоторых нюансов. Ведь из-за досадных ошибок ваша выпечка, как и настроение, могут быть просто испорчены.

Что нельзя делать, когда печете паску - в материале Styler дальше.

Продукты из холодильника или наоборот - горячие

Чаще всего паску пекут на основе дрожжевого теста. А дрожжи не любят, ни холодного, ни тем более - горячего.

Чтобы не испортить тесто, достаньте продукты из холодильника заранее, а жидкость, в которой будете растворять дрожжи (например, молоко) подогрейте до теплого состояния.

Паска пригорает

Такое может произойти, если поставить ее в неразогретую духовку. Резкое изменение температуры может привести к пригоранию. Обязательно разогрейте заранее духовку и смажьте форму (если она не бумажная) растительным маслом. На дно металлической формы лучше застелить пергамент.

Если вы заметили, что подгорает верх паски, а внутри он еще не пропечен, уменьшите температуру выпекания градусов на 20 и прикройте верхушку кулича фольгой.

Вы не можете достать паску из формы

Сейчас существует много вариантов форм для выпечки паски: бумажные, из которых не нужно доставать, силиконовые, разъемные металлические.

Если таких нет, или вы привыкли печь в металлических мисочках или неразъемных формах, обязательно смазывайте все маслом, в том числе и пергамент - на всякий случай.

Верхушка паски "падает"

Идеальная температура для теста - 25 градусов. Следите, чтобы не было холода, сквозняков, резких громких хлопков, иначе тесто в формах может подходить и падать.

Или еще хуже - паска упадет в духовке и получится с "ямой" посередине. Чтобы такого не произошло, ставьте печься в хорошо разогретую духовку.

Вы выпекаете "на глаз"

Важно точно знать, сколько времени нужно на выпекание. Иначе паска может так и остаться полусырой внутри.

Например, килограммовая паска печется не менее 45 минут, паска массой 1,5 кг - 1 час, двухкилограммовая - полтора часа.

Вы недостаточно вымесили тесто

Если вы поленились и не вымешали до состояния, когда тесто начинает отлипать от стенок посуды и от рук, паска может не получиться легкой и воздушной.

Поэтому обязательно хорошо просейте муку и вымешивайте тесто до тех пор, пока она не перестанет быть липкой или будет липкой совсем немного.

Глазурь не хочет застывать

Паска пропеклась идеально, а глазурь осталась липкой. Чтобы этого не произошло, в течение 5-10 минут охладите в морозильной камере яйцо. Затем отделите белок от желтка и взбивайте миксером на небольшой скорости (постепенно ее увеличивая) до тех пор, пока не исчезнут пузырьки. Понемногу добавьте в яичную массу полстакана сахарной пудры и щепотку лимонной кислоты для блеска глазури. Крем должен получиться плотным и густым.

Или же приготовьте другие виды глазури, рецепты которых можете найти здесь.