Великая среда 2023: что строго запрещено, ведь это - большой грех

Именно поэтому главным грехом считается измена , в среду нужно каяться и исповедоваться.

Великая, или Страстная, среда - особый день Страстной недели, в который произошли важные Библейские события. В этот день вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса Христа, а также предательство Иуды, продавшего Спасителя за 30 серебряников.

Что еще запрещено делать в предпасхальную среду - узнайте ниже из материала Styler.

Чего категорически нельзя делать

Поскольку Великий пост продолжается, важно соблюдать его традиции и ограничения. В среду рацион должен состоять из растительной пищи без жиров. Можно есть орехи, сушеные грибы, сухофрукты. А от мяса, яиц, молочных продуктов, алкоголя стоит отказаться.

Нельзя также:

громко и шумно веселиться предаваться утехам, весельям;

ругаться, ссориться, быть агрессивным, ругаться матом, допускать дурные мысли, оскорблять близких;

играть в азартные игры, гадать;

рубить дрова, шить, вязать и вышивать.

Кроме того в этот день, как и в другие дни Страстной недели, запрещено венчаться, иметь интимную близость и крестить детей.

Что нужно сделать 12 апреля

В Великую среду в храмах последний раз читают молитву с поклонами - поклоны во время литургии упраздняются до Троицы. Также в этот день исповедуются, раскаиваются в своих грехах. Особенно важно это сделать тем, кто совершил измену.

В среду люди пытаются убрать дома, вынести мусор, хлам, постирать и обязательно - вымыть весь пол.

Особое место уделяли углам. Их тщательно вымывали и вытирали всю грязь, которая там могла накопиться.

В среду следует покупать яйца, считается, что так они будут дольше храниться. Вечером можно ставить опару на паски.