Велика середа 2023: що суворо заборонено, адже це - великий гріх
Велика, або Страсна, середа - особливий день Страсного тижня, в який відбулися важливі Біблійні події. У цей день згадують грішницю, яка омила ноги Ісуса Христа, а також зраду Іуди, який продав Спасителя за 30 срібників.
Саме тому головним гріхом вважається зрада, у середу потрібно каятися і сповідатися.
Що ще заборонено робити у передвеликодню середу - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.
Чого категорично не можна робити
Оскільки Великий піст триває, важливо дотримуватися його традицій і обмежень. У Велику середу раціон має складатися з рослинної їжі без жирів. Можна їсти горіхи, сушені гриби, сухофрукти. А т від м'яса, яєць, молочних продуктів, алкоголю варто відмовитися.
Не можна також:
- голосно і шумно веселитися віддаватися втіхам, веселощам;
- лаятися, сваритися, бути агресивним, лаятися матом, допускати погані думки, ображати близьких;
- грати в азартні ігри, ворожити;
- рубати дрова, шити, в'язати і вишивати.
Крім цього у цей день, як і в інші дні Страсного тижня, заборонено залицятися, вінчатися, мати інтимну близькість і хрестити дітей.
Що треба зробити 12 квітня
У Велику середу в храмах останній раз читають молитву з поклонами - поклони під час літургії скасовуються до Трійці. Також в цей день сповідуються, каються у своїх гріхах. Особливо важливо це зробити тим, хто вчинив зраду.
У середу люди намагаються поприбирати вдома, винести сміття, випрати і обов'язково - вимити всю підлогу.
Особливе місце приділяли кутам. Їх ретельно вимивали та витирали весь бруд, який там міг накопичитися.
У середу варто купувати яйця, вважається, що так вони будуть довше зберігатися. Увечері можна ставити опару на паски.
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