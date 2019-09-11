Страшна втрата: під Авдіївкою загинув молодий боєць ЗСУ

У зоні військових дій на Донбасі загинув 21-річний боєць ВСУ з Черкаської області Юрій Бурдейний. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook губернатор Черкаської області Ігор Шевченко.

Він розповів, що життя молодого українця обірвалося у вівторок, 10 вересня, в районі Авдіївки Донецької області.

"Ще одна втрата черкащанина. Увечері 10 вересня на Сході, біля Авдіївки загинув уродженець Чорнобаївщини, старший солдат Юрій Бурдейний. У свої 21 Юрій був старшим розвідником-оператором розвідувальної роти. Світла пам'ять Герою і співчуття близьким", - написав губернатор Ігор Шевченко.

Скріншот поста (facebook.com/Ігор Шевченка)

Як повідомили штабі ООС, 10 вересня бойовики 19 разів порушили перемир'я на сході України. Вони використовували зброю, яка заборонена Мінськими угодами. Обстріли велися в районі Богданівки, Новотроїцького, Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Гнутово і Харчовика.

По населених пунктах Новотошковське і Майорськ було випущено не менше 9 мін. В результаті обстрілу шість українських захисників отримали поранення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що боєць ВСУ зробив шикарний постріл на Донбасі і знищив бліндаж противника.

А також розповідали про те, що російський найманець злив фото кадрових військових РФ на Донбасі.