Страшная потеря: под Авдеевкой погиб молодой боец ВСУ

В зоне военных действий на Донбассе погиб 21-летний боец ВСУ из Черкасской области Юрий Бурдейный. Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор Черкасской области Игорь Шевченко.

Он рассказал, что жизнь молодого украинца оборвалась во вторник, 10 сентября, в районе Авдеевки Донецкой области.

"Еще одна потеря черкащанина. Вечером 10 сентября на Востоке, возле Авдеевки погиб уроженец Чернобаевщины, старший солдат Юрий Бурдейный. В свои 21 Юрий был старшим разведчиком-оператором разведывательной роты. Светлая память Герою и соболезнования близким", - написал губернатор Игорь Шевченко.

Скриншот поста (facebook.com/Ігор Шевченко)

Как сообщали в штабе ООС, 10 сентября боевики 19 раз нарушили перемирие на востоке Украины. Они использовали оружие, которое запрещено Минскими соглашениями. Обстрелы велись в районе Богдановки, Новотроицкого, Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Гнутово и Пищевика.

По населенным пунктам Новотошковское и Майорськ было выпущено не менее 9 мин. В результате обстрелов шесть украинских защитников получили ранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что боец ВСУ совершил шикарный выстрел на Донбассе и уничтожил блиндаж противника.

А также рассказывали о том, что российский наемник слил фото кадровых военных РФ на Донбассе.