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За добу на Донбасі поранено 6 українських військових

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 07:24
За добу на Донбасі поранено 6 українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 10 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню, чотири військовослужбовці отримали поранення, ще два – бойові травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння та з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Богданівки, двічі поблизу Новотроїцького та Авдіївки, двічі поблизу Водяного, а також неподалік Красногорівки, поблизу Гнутового, неподалік Пищевика та поблизу Новотроїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Катеринівки, поблизу Кримського, неподалік Новозванівки та Новотошківського, двічі неподалік Майорська, поблизу Кримського та Попасної.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Нагадаємо, ремонтні роботи на мосту в Станиці Луганській не можуть розпочатися, так як бойовики не виконали демонтаж фортифікаційних споруд.

На Донбасі бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню Бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції українських військових
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