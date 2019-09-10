Рознесли в друзки: бійці ВСУ потужно вдарили по окупантам на Донбасі (фото)

Прекрасна операція ЗСУ на Донбасі (Колаж РБК-Україна)

Українським військовим вистачило одного удару, щоб потрапити в ціль

Бійці ВСУ завдали потужного удару по бойовикам в районі Горлівки Донецької області. Фото успіху українських бійців розмістив на своїй сторінці в Facebook відомий волонтер Юрій Мисягин.

Він повідомив, що бойова піхота ВСУ провела вдалу операцію в зоні бойових дій і одним точним ударом знищила ВОП терористів на Донбасі.

"Район окупованій Горлівки, в розпал чергового загострення, коли відбувався обстріл наших позицій, бойова група одного з піхотних батальйонів 53-ої бригади потай висунулася вперед, обрала позицію та з ПРУРа знищила ВОП терористів, розташований на самому верху терикону. Причому вистачило одного пострілу", - написав Мисягин і пояснив, що викладати відео потужного удару в публічний доступ не можна, щоб не нашкодити українським воїнам.

"На жаль, відео в публічний доступ ставити не можна, щоб не нашкодити нашим бійцям, але фото чудово видно показують, як все відбувалося. 1. Внизу зліва червона точка – це хвостик тієї самої пташки, яка летить назустріч. 2. Пташка на підльоті. 3. Немає більше цілого ВОПа. Рознесли в друзки. Одна пташка – один ВОП терористів", - пояснив волонтер.

Бійці ВСУ розгромили терористів біля Горлівки (Фото: facebook.com/Юрий Мысягин)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Станиці Луганській повернули на місце українські прапори.

А також розповідали про те, що бійці ВСУ двома точними ударами знищили розташування терористів.