Російський найманець злив фото кадрових військових РФ на Донбасі: подробиці

Фото: бойовики на Донбасі (youtube.com vicenews)

У мережі розповіли про загибель найманця Ювеліра. Також з'явилися фото кадрових російських військових на Донбасі

У мережі повідомили про смерть російського найманця і пособника бойовиків. Крім того, з'явилися фото військових ЗС РФ, які воюють проти України на окупованих територіях на Донбасі. Фото терористів опублікував на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Олександр Штефан (Штірліц).

Загиблий, 49-річний росіянин Карагаєв з Анапи Краснодарського краю був "Членом Спілки Добровольців Донбасу".

Зазначається, що обставини його загибелі вимагають уточнення.

Ліквідовано російського найманця Костянтина Карагаєв з позивним Ювелір (Фото: myrotvorets.center)

Інший 53-річний найманець - уродженець Орєхово-Зуєво Московської області (РФ) Євген Скрипник з позивним Прапор - злив в мережі фото кадрових російських військових на Донбасі.

Він займається збором і доставкою військового спорядження для терористів на Донбасі.

Як йдеться на сайті "Миротворця", військовий пенсіонер долучився до бойовиків в 2016 році.

Додамо, що Прапор часто публікував в мережі фото кадрових російських військових, які воюють в лавах бандформування "ДНР".

Російський найманець Прапор показав фото кадрових російських військових на Донбасі (Фото: facebook.com/ukrop.bc)

"Він викладає цікаві фото і не тільки. Але це не головне, цікавим фактом є те, що бувають випадки коли Женя викладає фото окупантів у масках. Дуже рідко, але буває. В більшості найманці не ховають свої обличчя, а в цих випадках можна твердо стверджувати що він знаходиться якраз на позиціях де кадрові військовослужбовці вс рф або підрозділи спецоперацій. Які суворо відносяться до своєї ідентифікації та постійно намагаються уникати фото або одягають маски", - написав Штефан.

Російський найманець Євген Скрипник з позивним Прапор (Фото: myrotvorets.center)

За даними "Миротворця", ГПУ встановило, що Скрипник є одним з убивць кримсько-татарського активіста Рішата Аметова.

"Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2014 року Решат Аметов, демонструючи свою проукраїнську позицію, не визнаючи окупацію півострову, вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради Міністрів АР Крим у м. Сімферополі. Саме звідти його викрали троє «самооборонівців» та відвезли до штабу незаконного збройного формування. Через два тижні, тіло убитого та закатованого Аметова було знайдено в Білогірському районі АР Крим", - йдеться у публікації.

Скрипник служив 76-ї повітряно-десантній дивізії 1984-1986, 01660 1984-1984

В/Ч 24538, в 728-му окремому батальйоні зв'язку 1984-1986, в/ч пп 11507 1993-1999, в / ч п. п. 11507 149МСП 201МСД 1993-1999

Як повідомлялося, раніше в мережі розповіли про ліквідацію на Донбасі російського найманця з "православної армії".

Також ми писали про те, що ще до оголошення "хлібного перемир'я" воїни ЗСУ підірвали прсреди тимчасово окупованого міста Ясинувата Донецької області будинок "глави МВС" "ДНР" Олексія Дикого. В мережі нещодавно показали відео спецоперації.