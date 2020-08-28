МАУ скасовує низку рейсів: список

У зв'язку з забороною на в'їзд в Україну іноземцям авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує низку рейсів. У сумі загального поточного пасажиропотоку процент перевезених іноземців становить приблизно 60%.
Про це повідомили у прес-службі МАУ.
З 14 вересня компанія повністю скасовує такі рейси:
Скоротять частоти за такими маршрутами:
Рішення щодо плану польотів на найближчі два тижні приймуть після публікації усіх необхідних рішень органів державної влади.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня.
Також Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.