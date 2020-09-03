Я країну свою захищаю: на Донбасі 23-річна Христина командує відділенням морпіхів (відео)

Христина "Самара" командує відділенням морпіхів на Донбасі (фото: armyinform.com.ua)

Бійці ЗСУ зізнаються, що Христина "Самара" багатьом офіцерам дасть фору

Українська дівчина служить у лавах ЗСУ в зоні проведення ООС на Донбасі вже третій рік - 23-річна командирка відділення морської піхоти Христина з позивним "Самара" зі зброєю в руках захищає Маріуполь від окупантів.

Військові зізнаються, що пишаються своєю молодою командиркою і зазначають, що вона - перша на навчаннях і перша йде в бій. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Христина рік тому була помічницею гранатометника, а командиркою відділення її призначили нещодавно - коли дівчині ще було 22.

Але плани у "Самари" серйозні - вона хоче дослужитися до генеральського звання чи хоча б до командира бригади.

"Я країну свою захищаю... Я для них командир. Своїх командирів я сама прошу не робити мені поблажок, треба щось зробити - я піду і зроблю. А підлеглі слухаються", - розповіла Христина.

Один з бійців з її відділення, який на фронті вже шість років, зізнається, що спочатку здивувався, коли його командиром відділення призначили дівчину. Але зараз каже, що "Самара" багатьом офіцерам дасть фору і називає її своїм найкращим безпосереднім командиром за всю війну.

Відео: Христина "Самара" третій рік служить в зоні ООС на Донбасі

Христина розповідала "АрміяInform", що в мирному житті професійно займалася футболом, мала хорошу роботу, працювала продавцем-консультантом, але про військо мріяла зі шкільних років.

"Я завжди була бойова. В школі були районні змагання під назвою "Зірниця". Нам видавали форму, берці... Ось тоді я зрозуміла, що служба - це моє", - зазначала "Самара".

Христина з позивним "Самара" стала командиркою відділення морпіхів ЗСУ у 22 роки (Фото: armyinform.com.ua)

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