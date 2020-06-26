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Український боєць зробив сюрприз коханій після повернення з фронту: познайомилися в мережі

STYLERЖиття    26.06.2020 - 12:53
Український боєць зробив сюрприз коханій після повернення з фронту: познайомилися в мережі
Боєць ВСУ зробив пропозицію коханій (колаж РБК-Україна)

В Одесі військовий ООС привселюдно зробив пропозицію своїй дівчині

Український військовий Дмитро Кузьмиченко повернувся з Донбасу і зізнався у коханні своїй дівчині Олені Замрій. Крім того, боєць ВСУ зробив коханій пропозицію руки і серця на очах у всіх.

Молоді люди познайомилися через інтернет, коли Дмитро перебував на фронті. Про це пише "Думська".

Український боєць зробив сюрприз коханій після повернення з фронту: познайомилися в мережі

"Я вважаю, що це доля і ці обставини дуже нас згуртували. Я щодня відчував підтримку Олени, навіть на відстані. Це велика титанічна робота жінки — чекати свого чоловіка із зони ООС, і я, не вагаючись, прийняв рішення просити її руки", - розповів про своє рішення боєць.

Олена зовсім не очікувала такого повороту подій, для неї пропозиція руки і серця стала приємним сюрпризом.

"Я не знала, але я дуже довго його чекала, і не якихось дев'ять місяців, а всі свої 26 років", — зізналася Олена.

Боєць ВСУ запропонував коханій вийти за нього заміж (YouTube)

Як ми раніше писали, в "ДНР" знову епічно зганьбилися на параді і наділи форму катів.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України військовісвадьба
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